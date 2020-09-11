Дольф Лундгрен, Чарли Шин и Винни Джонс поддержали Максима Шугалея видеообращениями

Известные голливудские актеры Дольф Лундгрен и Чарли Шин, а также звезда британского футбола и кино Винни Джонс записали видеообращения к Максиму Шугалею – российскому социологу, удерживаемому в ливийской тюрьме «Митига».
фото: Винни Джонс
Ученый вместе с переводчиком Самером Суэйфаном уже более года находятся в плену боевиков, подконтрольных Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Дольф Лундгрен напомнил Шугалею, что впереди только свобода, и призвал его не сдаваться. Чарли Шин сказал социологу, чтобы тот берег себя и не терял веры. А Винни Джонс рассказал, что Шугалея абсолютно все поддерживают.
6 сентября на телеканале НТВ состоялась премьера второй части боевика «Шугалей», посвященного реальным событиям, случившимся с социологами. Главная задача фильма, по мнению россиян, это возвращение соотечественников на родину. Для достижения этой цели необходимо, чтобы общественный резонанс возник не только в РФ, но и в Европе, и за океаном. 11 сентября на YouTube появился фильм «Шугалей-2» уже на английском языке. По мнению российских экспертов в сфере театра и кино, сиквел боевика снят на уровне голливудских фильмов, а зрители назвали его «одной из лучших документалок XXI века».
фото: Кадр из фильма
Также узнать о беде, в которую попали социологи, помогает флешмоб, запущенный в социальных сетях российскими культурными и общественными деятелями.
В настоящий момент во внутренней политике Ливии происходят изменения. Был уволен министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага – он во многом отвечал за случившееся с социологом и его переводчиком. Вполне возможно, что такие перестановки позитивно повлияют на ситуацию с Шугалеем и Суэйфаном, и россияне в скором времени вернутся домой.
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