Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод

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«Это просто позор»: Кейт Уинслет сожалеет о работе с Вуди Алленом и Романом Полански

Интервью

Софья Лебедева: «В 60-е люди лучше понимали, что хорошо, а что плохо»

Набирающая популярность актриса о роли в сериале «Тонкие материи» и о том, чем наш век может ответить поколению Гагарина