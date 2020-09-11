Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод

В июне 2020-го Гарик Харламов
и Кристина Асмус объявили о разводе
. Сами экс-супруги о своей личной жизни распространяются мало, зато их друзья более разговорчивы. Ляйсан Утяшева
рассказала в эфире YouTube-шоу «Стрелец-молодец», что Гарик не отчаивается и наслаждается свободой.
«Он сейчас свободен. Я ничего не скажу, но у меня на дне рождения он был свободный и легкий. Подарил мне кулинарную книгу. Я сказала: «Захаживай, буду и тебя кормить. Всех вылечим
», - сказала Утяшева.
Ляйсан вместе с мужем, известным комиком Павлом Волей
, стараются поддержать Харламова в трудный момент. Однако, по ее словам, развод Гарика с Кристиной Асмус прошел мирно.
«Я уверена, что никто не страдает. То, что Харламов не страдает, было очень видно. Он самый завидный жених. Девчонки, активизируемся!»
, - призвала всех желающих Утяшева.
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