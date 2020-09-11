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Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод

11 сентября
2020 год

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11 сентября 2020
В июне 2020-го Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Сами экс-супруги о своей личной жизни распространяются мало, зато их друзья более разговорчивы. Ляйсан Утяшева рассказала в эфире YouTube-шоу «Стрелец-молодец», что Гарик не отчаивается и наслаждается свободой.

Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод

«Он сейчас свободен. Я ничего не скажу, но у меня на дне рождения он был свободный и легкий. Подарил мне кулинарную книгу. Я сказала: «Захаживай, буду и тебя кормить. Всех вылечим», - сказала Утяшева.

Ляйсан вместе с мужем, известным комиком Павлом Волей, стараются поддержать Харламова в трудный момент. Однако, по ее словам, развод Гарика с Кристиной Асмус прошел мирно.

Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод

«Я уверена, что никто не страдает. То, что Харламов не страдает, было очень видно. Он самый завидный жених. Девчонки, активизируемся!», - призвала всех желающих Утяшева.
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Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод фотографии
Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод фотографии
Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод фотографии
Ляйсан Утяшева рассказала, как Гарик Харламов переживает развод фотографии
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