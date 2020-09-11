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«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака

11 сентября
2020 год

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11 сентября 2020
45-летняя Дрю Бэрримор запускает собственное ток-шоу, где будет обсуждать со своими гостями любовь и отношения. Однако в недавнем интервью журналу People сама актриса призналась, что больше не хочет выходить замуж.

«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака

«Никогда. Никогда, никогда, никогда. Я больше никогда не выйду замуж! И я также считаю, что люди не должны произносить слово «никогда», но я никогда не выйду замуж. У меня есть два варианта: вычеркнуть и забыть — это не сработало, или быть Элизабет Тейлор. Я никогда больше не хочу быть связанной с кем-то таким образом. Когда вы расстаетесь, то вы просто идете дальше по жизни. Вы разводитесь, и это совсем другое».

Но будучи романтиком, Дрю разделяет понятия "брак" и "любовь". Поэтому именно любви и посвятила свое шоу: «Я безнадежный романтик, и всем на этой планете нужна любовь в той или иной форме. И мы постоянно сражаемся за отношения. Любовь может быть разной для людей. Но она в основе всего. Так что я не могу не исследовать это».

А вот в институте брака актриса разочаровалась совершенно. Бэрримор считает, что он устарел и стал не более, чем формальностью: «Забавно, что мы пытаемся удержать институт, который зародился тогда, когда до ближайшего доступного вам для общения человека надо было три дня скакать на лошади, а продолжительность вашей жизни составляла 30 лет».

«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака

Разделив два эти понятия, актриса вовсе не ставит крест на своей личной жизни и открыта новым отношениям: «Это не значит, что, возможно, я не захочу с кем-нибудь встречаться, особенно когда мои дети пойдут в колледж. Или даже через год я могу быть по уши влюблена. Я открыта для этого. Но я не ищу этого специально, в моей жизни много любви».

«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака

Напомним, актриса воспитывает двоих дочерей – 7-летнюю Фрэнки и 6-летнюю Олив – от третьего брака с консультантом по искусству Уиллом Копельманом. С ним Дрю развелась в 2016 году. Впервые Бэрримор вышла замуж в 1994 году за владельца бара Джереми Томаса, но уже два месяца спустя подала на развод. Вторым мужем актрисы стал комик Том Грин. Их брак продлился всего пять месяцев.
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«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака фотографии
«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака фотографии
«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака фотографии
«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака фотографии
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