«Я больше никогда не выйду замуж!»: Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака

45-летняя Дрю Бэрримор
запускает собственное ток-шоу, где будет обсуждать со своими гостями любовь и отношения. Однако в недавнем интервью журналу People сама актриса призналась, что больше не хочет выходить замуж.
«Никогда. Никогда, никогда, никогда. Я больше никогда не выйду замуж! И я также считаю, что люди не должны произносить слово «никогда», но я никогда не выйду замуж. У меня есть два варианта: вычеркнуть и забыть — это не сработало, или быть Элизабет Тейлор. Я никогда больше не хочу быть связанной с кем-то таким образом. Когда вы расстаетесь, то вы просто идете дальше по жизни. Вы разводитесь, и это совсем другое»
.
Но будучи романтиком, Дрю разделяет понятия "брак" и "любовь". Поэтому именно любви и посвятила свое шоу: «Я безнадежный романтик, и всем на этой планете нужна любовь в той или иной форме. И мы постоянно сражаемся за отношения. Любовь может быть разной для людей. Но она в основе всего. Так что я не могу не исследовать это»
.
А вот в институте брака актриса разочаровалась совершенно. Бэрримор считает, что он устарел и стал не более, чем формальностью: «Забавно, что мы пытаемся удержать институт, который зародился тогда, когда до ближайшего доступного вам для общения человека надо было три дня скакать на лошади, а продолжительность вашей жизни составляла 30 лет»
.
Разделив два эти понятия, актриса вовсе не ставит крест на своей личной жизни и открыта новым отношениям: «Это не значит, что, возможно, я не захочу с кем-нибудь встречаться, особенно когда мои дети пойдут в колледж. Или даже через год я могу быть по уши влюблена. Я открыта для этого. Но я не ищу этого специально, в моей жизни много любви»
.
Напомним, актриса воспитывает двоих дочерей – 7-летнюю Фрэнки и 6-летнюю Олив – от третьего брака с консультантом по искусству Уиллом Копельманом
. С ним Дрю развелась в 2016 году. Впервые Бэрримор вышла замуж в 1994 году за владельца бара Джереми Томаса
, но уже два месяца спустя подала на развод. Вторым мужем актрисы стал комик Том Грин
. Их брак продлился всего пять месяцев.
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