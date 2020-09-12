Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Адвокат Пашаев рассказал, кто мог подставить Ефремова

12 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
12 сентября 2020
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. На следующий день артист заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на восемь лет. Адвокат Ефремова решил оправдаться. На днях в интервью телеканалу «Москва 24» он заявил, что актера подставил «человек из его близкого окружения».

Адвокат Пашаев рассказал, кто мог подставить Ефремова

По словам Эльмана Пашаева, некий мужчина, выступавший в суде, «подсказал» артисту, как избежать наказания.

«Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет», — отметил юрист.

Пашаев подчеркнул, что долго пытался отговорить своего подзащитного от этого решения. Ведь, по его мнению, чистосердечное признание в деле Ефремова было бесполезным.

«Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову
Поиск по меткам
суд
персоны
Михаил Ефремов

фотографии >>
Адвокат Пашаев рассказал, кто мог подставить Ефремова фотографии
Адвокат Пашаев рассказал, кто мог подставить Ефремова фотографии
Адвокат Пашаев рассказал, кто мог подставить Ефремова фотографии
Адвокат Пашаев рассказал, кто мог подставить Ефремова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дайана Ригг
10 сентября ушла из жизни актриса Дайана Ригг.
Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.

День рождения >>

Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Александр Калугин
Сергей Колос
Светлана Коркошко
Юлия Рудина
Елена Серопова
Наталья Щукина
Роберт Джон Берк
Джанна Мария Канале
Вернер Тёльке
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
Иэн Холм
Джош Хопкинс
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен