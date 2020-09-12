Адвокат Пашаев рассказал, кто мог подставить Ефремова

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорилМихаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. На следующий день артист заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на восемь лет. Адвокат Ефремова решил оправдаться. На днях в интервью телеканалу «Москва 24» он заявил, что актера подставил «человек из его близкого окружения».
По словам Эльмана Пашаева, некий мужчина, выступавший в суде, «подсказал» артисту, как избежать наказания.
«Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет», — отметил юрист.
Пашаев подчеркнул, что долго пытался отговорить своего подзащитного от этого решения. Ведь, по его мнению, чистосердечное признание в деле Ефремова было бесполезным.
«Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули».
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