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Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова

12 сентября
2020 год

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12 сентября 2020
11 сентября в Сочи состоялась церемония открытия 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр», организацию которого пришлось перенести на осень по известным причинам. По рекомендациям Роспотребнадзора администрация фестиваля вынуждена была ограничить количество мест в зале и ввести новые правила посещения показов и сопутствующих увеселительных мероприятий. Это самым непосредственным образом отразилось не только на количестве представителей СМИ, освещающих фестиваль - урожай звездных гостей тоже выдался весьма бедным.

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Борис Хлебников в кругу коллег

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Александр Роднянский

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Артём Ткаченко

По красной дорожке, ведущей в Зимний театр, прошлись Ирина Горбачёва, Катерина Шпица, Аглая Тарасова, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Ксения Раппопорт, Анатолий Белый и другие. Ощутимым оказалось отсутствие Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, на протяжении нескольких лет исправно украшавших ковровую дорожку своим гармоничным ансамблем. Похоже, что слухи о беременности Андреевой, которая давно не появлялась на светских мероприятиях и попросила о замене сразу в трёх спектаклях с её участием, вполне могут оказаться правдой.

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Анна Слю

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Артём Ткаченко

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Дарья Златопольская и Оксана Фандера

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Екатерина Шпица

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Варвара Шмыкова

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Юрий Борисов и Анна Шевчук

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Анатолий Белый с женой

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Юлия Хлынина

Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
фото: Ирина Горбачёва

Больше образов с красной дорожки можно посмотреть в нашей фотогалерее.
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Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова фотографии
Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова фотографии
Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова фотографии
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