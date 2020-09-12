Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова

11 сентября в Сочи состоялась церемония открытия 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр», организацию которого пришлось перенести на осень по известным причинам. По рекомендациям Роспотребнадзора администрация фестиваля вынуждена была ограничить количество мест в зале и ввести новые правила посещения показов и сопутствующих увеселительных мероприятий. Это самым непосредственным образом отразилось не только на количестве представителей СМИ, освещающих фестиваль - урожай звездных гостей тоже выдался весьма бедным.
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