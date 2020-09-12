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36-летняя Фелисити Джонс впервые стала мамой

12 сентября
2020 год

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12 сентября 2020
36-летняя Фелисити Джонс и 44-летний Чарльз Гард впервые стали родителями. Впрочем, у Фелисити не было шанса поделиться этой новостью с общественностью самой - вездесущие папарацци подловили новоиспеченную мать во время прогулки в Лондоне с детской коляской и продали снимки британскому изданию Daily Mail.

36-летняя Фелисити Джонс впервые стала мамой

Сама Фелисити и её супруг вовсе не спешили раскрывать подробности своей личной жизни: они до сих пор скрывают информацию о дате рождения, поле и имени ребёнка. Джонс и Гард тайно поженились в 2018 году в английском замке Садели в графстве Глостершир после трех лет знакомства. О беременности Фелисити стало известно в конце 2019 года, когда актриса появилась на премьере фильма «Аэронавты» в обтягивающем платье, подчеркивающем её, как бы это сказали в старину, “интересное положение”.
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36-летняя Фелисити Джонс впервые стала мамой фотографии
36-летняя Фелисити Джонс впервые стала мамой фотографии
36-летняя Фелисити Джонс впервые стала мамой фотографии
36-летняя Фелисити Джонс впервые стала мамой фотографии
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