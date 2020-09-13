СМИ: Адвокат Пашаев сам навязал свои услуги Михаилу Ефремову

8 сентября Михаилу Ефремову
был вынесен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - актеру дали 8 лет колонии общего режима
. Ефремов обвинил в таком исходе дела своего адвоката Эльмана Пашаева, однако тот, в свою очередь, заявил, что артиста подставил «близкий» человек
.
На днях в СМИ появилась информация о том, что Пашаев навязал свои услуги актёру, пообещав за 11 миллионов добиться более мягкого наказания.
«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 миллионов рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП»
, - сообщил источник из близкого окружения актера.
По словам источника, Пашаев якобы планировал обеспечить Ефремову приговор, не связанный с лишением свободы или срок в колонии-поселении с возможностью выйти по УДО. Сам же адвокат неоднократно заявлял, что работал на артиста бесплатно.
обсуждение >>