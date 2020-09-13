Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: Адвокат Пашаев сам навязал свои услуги Михаилу Ефремову

13 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
13 сентября 2020
8 сентября Михаилу Ефремову был вынесен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - актеру дали 8 лет колонии общего режима. Ефремов обвинил в таком исходе дела своего адвоката Эльмана Пашаева, однако тот, в свою очередь, заявил, что артиста подставил «близкий» человек.

СМИ: Адвокат Пашаев сам навязал свои услуги Михаилу Ефремову

На днях в СМИ появилась информация о том, что Пашаев навязал свои услуги актёру, пообещав за 11 миллионов добиться более мягкого наказания.

«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 миллионов рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП», - сообщил источник из близкого окружения актера.

По словам источника, Пашаев якобы планировал обеспечить Ефремову приговор, не связанный с лишением свободы или срок в колонии-поселении с возможностью выйти по УДО. Сам же адвокат неоднократно заявлял, что работал на артиста бесплатно.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову
Поиск по меткам
суд
персоны
Михаил Ефремов

фотографии >>
СМИ: Адвокат Пашаев сам навязал свои услуги Михаилу Ефремову фотографии
СМИ: Адвокат Пашаев сам навязал свои услуги Михаилу Ефремову фотографии
СМИ: Адвокат Пашаев сам навязал свои услуги Михаилу Ефремову фотографии
СМИ: Адвокат Пашаев сам навязал свои услуги Михаилу Ефремову фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дайана Ригг
10 сентября ушла из жизни актриса Дайана Ригг.
Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Александр Михайлов (II)
Александр Шевчук
Игорь Шибанов
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Мелисса Лео
Сэм Нилл
Коллэм Кит Ренни
Малгожата Хаевская
Джек Хокинз
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Антебеллум
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Волшебное зеркало или двойные неприятности
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Господин Дьявол
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Ко-ко-ко!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Аргентина, Испания, 2019
Львица
боевик, приключения, триллер
Великобритания, ЮАР, 2020
Самый жестокий год
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2014
Былые привычки
комедия
США, 2020
Никогда, редко, иногда, всегда
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2020
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен