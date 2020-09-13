«Это обоюдное решение»: Вера Панфилова о расставании с Иваном Янковским

На днях в СМИ появились слухи о расставании актеров Ивана Янковского и Веры Панфиловой. Роман Ивана и Веры длился около 10 лет со студенческих времен – они вместе окончили режиссерский факультет ГИТИСа. Однако с середины июля текущего года в соцсетях актёров наблюдался острый дефицит совместных фото - верный признак разлада.
Внимательные и чуткие поклонники актёров предположили, что Иван ушел к звезде сериала «Отель Элеон»Диане Пожарской, с которой его давно связывают теплые дружеские отношения. Однако Диана оперативно опровергла эту информацию и заявила, что счастлива в браке.
фото: Диана Пожарская
«Я опровергаю слухи о романе с моим коллегой по съемкам. Я счастлива в браке с Артемом! Спасибо за понимание. Мне очень повезло. Мой муж, режиссер Артем Аксененко - это моя муза. А я - его муза. Мы понимаем друг друга с полуслова, а то и без слов, мыслим и чувствуем одинаково», - заявила Пожарская.
Затем на связь с прессой вышла сама Вера Панфилова с желанием пресечь все досужие сплетни: «Если я счастлива без, то зачем мне быть с… Это обоюдное решение, и все слава Богу», - сказала Панфилова.
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