Яна Троянова рассказала, как попала в сериал «Ольга»

До того, как получить роль в сериале «Ольга», Яна Троянова была известна лишь малочисленным любителям хтонического отечественного артхауса. Но прежде чем соглашаться на роль в комедийном сериале, который в итоге сделал из неё народную любимицу и востребованную актрису, Яна решила обсудить это предложение с мужем, режиссером Василием Сигаревым.
фото: Яна Троянова и Василий Сигарев
«Вот если раньше представляла Васю как огромную планету, а себя как маленький придаточек рядом, то теперь это изменилось. Сигарев вырастил из меня актрису, которая в его материале как рыба в воде. А дальше я окрепла — именно сериал «Ольга» вдруг поставил меня в равные позиции с Сигаревым. При этом он с самого начала поддержал меня в этом проекте», — рассказала Троянова в интервью изданию «Караван историй».
Хотя Яна не хотела играть во втором сезоне «Ольги», сериал стал для нее гораздо большим, чем работа. Он принес ей не только огромный творческий рост и опыт, но и приличные гонорары.
«И в какой-то момент я на сериале начала зарабатывать даже больше, чем Вася, но мужчину с яйцами это не может смутить. Сигарев никогда не боролся за главенство в семье. И у меня нет дурацкого предрассудка, что мужчина должен быть кормильцем. Мне вообще никто ничего не должен! Я понимаю, что если бы не Вася, у меня бы и «Ольги» не было... После съемок я могу год не работать — и мы меняемся финансовыми ролями», — призналась Яна.
Яна Троянова и режиссер Василий Сигарев вместе уже 17 лет. За это время они научились не только поддерживать, но и уважать свободу друг друга. В их квартире у каждого есть своя зона, поэтому и карантин не повлиял на их отношения.
«У меня в доме тоже есть свое пространство, но оно предназначено для отдыха. Когда я не работаю, умею красиво лежать на диване. За изоляцию я столько научно-популярных фильмов посмотрела — и про животных, и про космос... Взяла на себя хозяйство: обычно у меня есть помощница по дому, но во время карантина я не имела права ее приглашать. Мы с Васей удивлялись, что дни пролетали очень быстро, и он сказал: «Значит, все правильно. Вот если бы время тянулось — это бы означало, что у нас проблемы».
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