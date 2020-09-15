Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава

15 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
15 сентября 2020
В рамках фестиваля «Кинотавр», стартовавшего 11 сентября в Сочи, состоялась премьера драмы Александра Молочникова «Скажи ей» со Светланой Ходченковой в главной роли.

Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава
фото: Светлана Ходченкова

Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава
фото: Александр Молочников

Первыми драму о том, как родители делят ребенка, растравляя его психику манипуляциями, посетили Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев, Екатерина Варнава, Даша Чаруша и другие гости фестиваля.

Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава
фото: Александр Кузнецов

Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава
фото: Екатерина Варнава

Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава
фото: Андрей Мерзликин с супругой

Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава
фото: Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев

Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава
фото: Варвара Шмыкова с мужем

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кинотавр-2020: Елена Лядова, Аглая Тарасова и Варвара Шмыкова
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКинотаврКинотавр 2020премьерастиль
персоны
Екатерина ВарнаваДмитрий ЕндальцевАлександр Кузнецов (IX)Андрей МерзликинАлександр МолочниковАлена СвиридоваСветлана ХодченковаДарья ЧарушаАнна ЧиповскаяВарвара ШмыковаКатерина Шпица
фильмы
Скажи ей

фотографии >>
Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава фотографии
Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава фотографии
Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава фотографии
Кинотавр-2020: Светлана Ходченкова, Аня Чиповская и Екатерина Варнава фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Ольга Озерецковская
Григорий Острин
Анатолий Пашинин
Никита Татаренков
Хелле Виркнер
Томми Ли Джонс
Маргарет Локвуд
Ирена Малькевич
Кармен Маура
Том Харди
Джош Чарльз
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Антебеллум
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Волшебное зеркало или двойные неприятности
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Господин Дьявол
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Ко-ко-ко!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Аргентина, Испания, 2019
Львица
боевик, приключения, триллер
Великобритания, ЮАР, 2020
Самый жестокий год
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2014
Былые привычки
комедия
США, 2020
Никогда, редко, иногда, всегда
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2020
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен