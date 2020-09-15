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«Я не люблю слово «любовница»: Раиса Рязанова рассказала о своём необычном разводе

15 сентября
2020 год

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15 сентября 2020
Переживающая развод с Павлом Прилучным Агата Муцениеце нашла оригинальный метод творческой терапии и запустила собственное шоу «Честный развод», в котором обсуждает со своими гостями детали одного из самых болезненных этапов во взаимоотношении полов. Гостьей свежего выпуска стала звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова, пережившая кончину единственного сына в январе 2020 года. В беседе с Агатой Раиса Ивановна рассказала свою необычную историю развода с единственным мужем Юрием Перовым и поделилась мыслями о том, как надо разводиться.

«Я не люблю слово «любовница»: Раиса Рязанова рассказала о своём необычном разводе

О встрече с мужем

«Нам педагог сказал: «Завтра приготовьте этюд на поцелуй». А у нас на втором курсе пришёл мой будущий муж - моряк, в бушлате, в матроске, в клешах, рост метр восемьдесят. И все девчонки к нему - шасть! За поцелуем. И он со всеми перецеловался. А потом ко мне подходит и спрашивает: «Ну, а ты чего?» Я говорю: «Ну, ты же уже перецеловался, хватит». «Ну гляди, гляди», сказал он мне.
Он был в своё время тоже влюблен в какую-то женщину. Но мы же каждый день на курсе вместе со второго по четвертый. И вроде как у нас всё идёт к роману. И вот он говорит: «Мне надо съездить к женщине и сказать ей, что я больше не приеду. Что наши отношения заканчиваются». Он поступил честно и по отношению к ней и по отношению ко мне. А потом мы расписались и жили на виду у всего курса. Мы жили в коммунальной квартире».

О своём разводе

«Сказать, что я сейчас жалею об этом? Наверное, нет. Но прожила бы другую жизнь, если бы не развелась. Не уверена, была бы она лучше или интереснее.
Тогда у меня была первая картина. И я, будучи замужем и с ребенком, влюбилась в другого мужчину. Муж говорил мне: «Ну, ты подумай». И когда мы развелись, мы ехали в троллейбусе обратно домой. Мы были в самом хвосте. Он меня в угол зажал - вроде бы он меня «охранял» от всех, заслонил собой, а с другой стороны, я понимаю, что даже после штампа о разводе он на что-то надеялся. Он понимал, что если я вот так пришла и честно сказала, то значит на меня что-то нахлынуло. Что-то меня перевернуло. И мне кажется, он думал, что это всё временно. Что я успокоюсь, и мы опять распишемся».

О жизни после развода

«Вернуться я поначалу не хотела, потому что любовь-то моя развивалась. Она же к чему-то шла. И я не скажу, что я надеялась на что-то, потому что он был женат. Да, да, я ещё та девушка, как оказалось. И он, конечно, как и все мужики заливался: «Ой, да мы с женой больше вместе почти и не живём, только ты и больше никто». Вот вы к этой фразе...Вы ее запомните и относитесь к ней осторожно-осторожно. Потому что врут как три сивых мерина сразу.
И вся эта любовь длилась 10 лет. Я не люблю слова «любовница»…Он жил у себя в семье, а я у себя в семье. Мы с мужем хоть и развелись, но жили вместе, потому что деваться мне было некуда. И когда муж попытался, скажем так, наладить отношения, у меня случился какой-то спазм, сердце прихватило. Я лежу в койке, ну потому что я там спала, и я ничего не могу сказать и только смотрю на него. И он понимает, что у меня какой-то глаз оловянный стал. А я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть, какая-то в сердце прям иголка встала. И сказать ничего не могу. Я не знаю, что это было. То ли это какой-то страх вдруг. Я не знаю».

«Я не люблю слово «любовница»: Раиса Рязанова рассказала о своём необычном разводе

О том, как решиться на развод

«Во-первых, надо как-то стараться договориться. Надо, может быть, на время разлучиться, и разлука покажет, можете вы друг без друга или не можете. Тянет вас в это время друг к другу, не хватает чего-то? Общения, может быть, теплой руки, глаз любимых когда-то. И потом уже принимать какие-то решения, но не скоропалительно ни в коем случае. Потому что это всегда неправильно. Потом кусаешь, а локоть далеко-далеко».

О том, как справиться с разводом

«Я так думаю, что уж коль всё произошло, надо это достойно пережить. И вспоминать, а может и не вспоминать, какие-то хорошие моменты в жизни. Может быть, немножко подосадовать, может быть, немножко посетовать на свою скоропалительность. Но это в том случае, когда с противоположной стороны будет ну хоть какое-то движение, хоть какое-то поползновение. А если уже всё совсем кончается, и Агата это понимает - просто принять и жить дальше».

О смерти сына

«У меня, к сожалению, с сыном всё это произошло, и я понимаю, как мы тратим свою жизнь на какие-то такие пустяки. Даже вот ваша с Пашей ситуация - такой пустяк. Я сейчас думаю - какая короткая у человека жизнь. И никто не знает, с кем когда и что случится. Вы все молодые и вы еще не всё знаете и не всё прожили. И вот это случается, да, развод. Ты не знаешь, что будет дальше. Но какой-то отсчёт уже пошел. И сейчас вот мне 76-й год. И я думаю, сколько я ещё проживу? В передаче у Бори Корчевникова я в каком-то пылу сказала, что буду жить за сына. Не знаю, насколько у меня хватит сил…Желание есть, сил нет».

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«Я не люблю слово «любовница»: Раиса Рязанова рассказала о своём необычном разводе фотографии
«Я не люблю слово «любовница»: Раиса Рязанова рассказала о своём необычном разводе фотографии
«Я не люблю слово «любовница»: Раиса Рязанова рассказала о своём необычном разводе фотографии
«Я не люблю слово «любовница»: Раиса Рязанова рассказала о своём необычном разводе фотографии
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