Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я себя как-то москвичом не ощущаю»: Сергей Светлаков о трудностях ассимиляции

15 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
15 сентября 2020
13 сентября на канале СТС состоялась премьера экстремального шоу «Полный Блэкаут», ведущим которого стал Сергей Светлаков. Знаменитые участники шоу в условиях полной темноты вынуждены побороть свои страхи от встречи со всевозможными пресмыкающимися, насекомыми и грызунами, на которых так бурно реагирует наш «рептильный мозг». В интервью журналу «OK!» Сергей рассказал о том, почему на съёмках шоу дежурила скорая помощь, и о своих сложных взаимоотношениях с Москвой.

«Я себя как-то москвичом не ощущаю»: Сергей Светлаков о трудностях ассимиляции

Об особенностях шоу «Полный Блэкаут»

«Все [участники] прибывали на съемки и только здесь узнавали, через какие испытания им придется пройти. Под таким навесом таинственности и затащили людей сниматься. Им говорили очень примерно, что это тайна, мол, всё, что будет происходить, похоже на «Форт Боярд», но конкретики никакой не было. Я очень надеюсь, что проект зайдет и станет хитом, но, кто решится участвовать во втором сезоне, я не понимаю.

Дело в том, что это шоу даже больше не про страх, а про неизвестность. Человеческий организм устроен так, что он абсолютно не готов к встрече с темнотой, он не знает, как себя вести, рисует самое худшее, что может с ним произойти. Ты в своей голове начинаешь представлять ужасные вещи, хотя перед тобой, например, просто шапка, которую ты чисто психологически не готов потрогать, потому что там может быть и не шапка, а крокодил. Это я обрисовал одно из испытаний, которое было на самом деле. У каких-то участников рождалась внутренняя сила, кого-то, наоборот, накрывало так, что по 40 минут были истерики. Дежурила скорая помощь. Я сам не ожидал, что будет происходить: на бумаге это выглядит по-одному, а в реальной жизни оказалось настоящим испытанием для всех. Мы после того, как сняли первый сезон, уже начинали разговаривать как циничные хирурги в курилке.

Я не берусь за то, что не люблю и во что не верю, поэтому изучил формат, мы пообщались с командой, которая будет работать, и поняли, что мы единомышленники, что у нас может всё получиться. Продукт бьет качеством по всем фронтам: по съемке, по эмоциям, по монтажу, по участникам — это ультрасовременная вещь. Из четырех участников двое как минимум — крутые люди в интернете: суперпопулярные тиктокеры или блогеры, ребята из телика, и это в основном молодежь».

«Я себя как-то москвичом не ощущаю»: Сергей Светлаков о трудностях ассимиляции

О положительной стороне чувства неизвестности

«Это чувство на самом деле не покидает, оно может быть сильнее или меньше, но оно всегда присутствует. Когда я решился переехать из Свердловска в Москву, я держал в руках две клетчатые китайские сумки, а самолет не мог совершить посадку из-за нелетной погоды, и вместо того, чтобы приземлиться в Москве, мы приземлились в Питере — как в одном известном новогоднем фильме. Меня Москва, получается, сразу не стала принимать. А потом это чувство росло, когда я и в долгах жил, и в постоянно нестабильной работе. Но чувство неизвестности совершенно нормальное, оно помогает двигаться вперед».

О сложных взаимоотношениях с Москвой

«Если какие-то стереотипы брать, то у питерцев это всегда небольшой пофигизм, с поднятым воротничком, а свердловчанин — это человек, который может поменять свои планы.
Я себя как-то москвичом не ощущаю. Я в Москве с 2005-го. Я живу в Подмосковье. Для меня Москва — это офис. И, к сожалению, какой-то любви не произошло. Москва — это город, которому я благодарен, и всё, но стены не трогаю и не целую.
Живу на Новой Риге. Тоже всё очень круто и красиво, много всего для людей сделано, правда, есть большое «но»: всё ненастоящее, всё не совсем экологичное, всё сделано руками человека — никакой природной «настоящности», того, что я люблю, здесь нет, к сожалению. Вода, лес — здесь же невозможно есть грибы, которые собираешь, невозможно есть рыбу, которую ловишь, — это всё уже заражено в радиусе 150 километров от Москвы. Что-то натуральное начинается где-нибудь от Новгорода, от мест, где Волга, а всё до этого — нет ни чувств, ни состава правильного».

О любимых местах

«Недавно открыл для себя еще одно место — Алтай. Провел там несколько месяцев. И Юрмала, и Алтай — это такие природные места, где заряжаешься эмоциями и какой-то внутренней силой. Сразу решил, что хочу иметь и там, и там свое жилье.
В Юрмале у меня есть рыбацкий домик на небольшом озере. И на Урале, мы с братом на лодке выезжаем на местные озера. У родителей там дача, и водоем рядом. С родителями время проводим, а утром и вечером рыбачим».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Экстрим в темноте: Сергей Светлаков стал ведущим нового шоу на СТС
персоны
Сергей Светлаков

фотографии >>
«Я себя как-то москвичом не ощущаю»: Сергей Светлаков о трудностях ассимиляции фотографии
«Я себя как-то москвичом не ощущаю»: Сергей Светлаков о трудностях ассимиляции фотографии
«Я себя как-то москвичом не ощущаю»: Сергей Светлаков о трудностях ассимиляции фотографии
«Я себя как-то москвичом не ощущаю»: Сергей Светлаков о трудностях ассимиляции фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Ольга Озерецковская
Григорий Острин
Анатолий Пашинин
Никита Татаренков
Хелле Виркнер
Томми Ли Джонс
Маргарет Локвуд
Ирена Малькевич
Кармен Маура
Том Харди
Джош Чарльз
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Антебеллум
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Волшебное зеркало или двойные неприятности
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Господин Дьявол
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Ко-ко-ко!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Аргентина, Испания, 2019
Львица
боевик, приключения, триллер
Великобритания, ЮАР, 2020
Самый жестокий год
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2014
Былые привычки
комедия
США, 2020
Никогда, редко, иногда, всегда
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2020
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен