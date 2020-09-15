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Пользователи Twitter «похоронили» Джоан Роулинг

15 сентября
2020 год

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15 сентября 2020
Синтию Никсон, звезду сериала «Секс в большом городе», возмутили слова британской писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах. Никсон раскритиковала автора в интервью The Independent. Это вызвало новую волну негатива в адрес Роулинг в сети.

Пользователи Twitter «похоронили» Джоан Роулинг

Еще в июне Джоан неумело пошутила над заголовком статьи о трансгендерах. Писательница пыталась извиниться перед всеми, кого могли задеть ее слова, однако пользователи сети не поверили в не очень убедительные заявления Роулинг. Не помогло даже признание Джоан в том, что ранее она стала жертвой насилия. Ситуация обострилась после интервью Синтии Никсон, в котором та призналась, что комментарии писательницы были «болезненными» для ее 23-летнего сына Сэмюэля, который два года назад объявил себя трансгендером. Никсон отметила, что ее сын вырос на книгах о Гарри Поттере, однако недавние высказывания Роулинг ввели ее в замешательство.

«Эти книги, кажется, посвящены защите людей, которые отличаются от других, поэтому для нее выбрать эту одну группу людей, которые явно отличаются и отчасти отрицают свое существование, это просто, это действительно сбивает с толку».

После этого пользователи Twitter решили буквально «похоронить» британскую писательницу Джоан Роулинг. Они начали массово публиковать информацию о ее смерти под хештегом #RIPJKRowling, что переводится как «Покойся с миром».

Самые популярные посты под тегом сообщают, что Роулинг умерла. Зачастую в таких постах содержатся оскорбительные картинки и комментарии. Так, кто-то из «скорбящих» прикрепил фотографии крысы, а кто-то, критикуя фотографии с изображением ни в чем не виноватых крыс, прикрепил фотографии мусорного ведра, сообщая, что нашлись снимки покойной посвежее.
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Пользователи Twitter «похоронили» Джоан Роулинг фотографии
Пользователи Twitter «похоронили» Джоан Роулинг фотографии
Пользователи Twitter «похоронили» Джоан Роулинг фотографии
Пользователи Twitter «похоронили» Джоан Роулинг фотографии
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