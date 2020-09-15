СМИ : Эмилия Кларк встречается с Мэттом Смитом

Таблоиды заподозрили британскую актрису Эмилию Кларк
в романе со звездой «Доктора Кто
» Мэттом Смитом
. Об этом сообщает The Sun
.
Эмилия и Мэтт знают друг друга несколько лет, вместе они играли в фильме «Терминатор: Генезис
» в 2015 году. На днях пару заметили вместе. Сначала знаменитости поужинали в ресторане Bob Bob Ricard, а затем отправились на прогулку по улочкам Лондона. Однако мы считаем, что приписывать Эмилии и Мэтту романтические отношения пока все же рано: это их первое появление вне красной дорожки и пока никаких проявлений чувств замечено не было.
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