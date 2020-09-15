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Любовь Толкалина снялась в клипе Леонида Агутина

15 сентября
2020 год

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15 сентября 2020
Любовь Толкалина впервые в жизни приняла участие в съемках клипа. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Любовь Толкалина снялась в клипе Леонида Агутина

Звезда специально ради этого проекта отправилась на день в Сочи, где сейчас проходит «Кинотавр». Однако показ фильмов она посетить не смогла из-за напряженной работы. Толкалина заявила, что это ее первые в жизни съемки в клипе. На съемочной площадке она работает с Леонидом Агутиным и Андреем Мерзликиным.

«В Сочи на день. И не на Кинотавр, хотя так хочется, но нужно работать… а по совершенно особенному поводу. Впервые в жизни снималась в клипе...Леонид Агутин и новая зажигательная самба… устоять невозможно… lovestory, в партнерах дорогой Андрей Мерзликин, а место действия Сочи морской берег… спасибо Андрею и Леониду и всей нашей суперпрофи команде! Сегодня натворили воспоминаний. Всем танцевать! встречаемся на танцполе».
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Любовь Толкалина снялась в клипе Леонида Агутина фотографии
Любовь Толкалина снялась в клипе Леонида Агутина фотографии
Любовь Толкалина снялась в клипе Леонида Агутина фотографии
Любовь Толкалина снялась в клипе Леонида Агутина фотографии
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