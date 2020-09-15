Выкидыш и домашнее насилие: близкие Анастасии Заворотнюк рассказали о ее прошлом

По словам Шварцкопфа, перед заключением брака они с Заворотнюк ждали ребенка. Чтобы сообщить эту новость ее родным, влюбленные поехали к ним в Астрахань. Однако по пути Заворотнюк сообщила, что у нее случился выкидыш.
«Сказала, что выкидыш. Она потеряла ребенка, и когда были в Астрахани, я видел, что для нее это было тяжело, и я предложил расписаться прямо в Астрахани».
Через какое-то время бизнесмен начал сомневаться, что трагедия была случайной. Позже ему сказали, что актриса сделала аборт.
«Мне открыли глаза, сказали, что это не выкидыш, что это она сделала аборт».
После свадьбы новобрачные переехали в Таллин. Однако Заворотнюк не смогла найти себе работу и через какое-то время уехала в Москву, где начала работать в театре Олега Табакова. Об этом сообщила в программе актриса Лия Волянская.
«Брак дал трещину муж остался без денег, Анастасия не могла реализовать себя в актерской профессии в стране. Она почувствовала себя чужой и приняла решение уехать».
Шварцкопф остался в Эстонии. В российской столице у актрисы начались отношения с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, за которого она позже вышла замуж. Однако и этот брак не оказался безоблачным. Коллега Заворотнюк рассказала о том, что Стрюков избивал ее. Как сообщила Волянская, супруг запрещал Анастасии работать, ограничивал ее свободу, а после начал поднимать на нее руку.
«Когда узнаешь такие подробности, становится страшно, сколько пришлось ей пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который бил ее, бил собственного ребенка».
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