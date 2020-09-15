Роман Курцын провел тренировку для Тарзана

Телеканал «Супер» начинает показ четвертого сезона комедийного сериала «Фитнес
». Сюжетные повороты новых серий приведут в стены элитного фитнес клуба неожиданных гостей, селебрити и даже животных.
В один из съемочных дней на площадке «Фитнеса» было по-настоящему жарко: к главному «качку» проекта Роману Курцыну
присоединился главный «качок» российского шоубиза Сергей Глушко
. По сюжету, герой Курцына проводит тренировку для Тарзана и, красуясь перед коллегами, чересчур увлекается ролью звездного тренера. Ответ не заставляет себя ждать, и Глушко ставит на место зарвавшегося героя весьма оригинальным способом.
Кстати, партнеры Курцына по площадке отмечают, что в отличие от своего героя Роман очень отзывчивый и внимательный тренер. Если кто-то из актеров «Фитнеса» решает немного потренироваться в перерывах между сценами, Курцын - первый, к кому они обращаются за советом или помощью.
Роман в этом сезоне выступил не только в роли тренера звезды, но и примерил амплуа наездника. Чтобы поразить любимую девушку, его герою Олегу пришло в голову приехать в фитнес-клуб верхом на белом коне.
Помимо тренера Олега зрителей ждет встреча с любимыми героями в исполнении Софьи Зайки
, Бориса Дергачева
, Михаила Трухина
, Татьяны Храмовой
, Дмитрия Чеботарева
, Лели Барановой
и других. Кроме того, в этом сезоне к проекту присоединилась молодая актриса Софья Донианц
и состоялось долгожданное возвращение актера Филиппа Бледного
.
По сюжету Ася возвращается в родной «СуперФит» с дипломом английской бизнес-школы и большими планами. Она вступает в должность директора фитнес-клуба, изо всех сил стараясь соответствовать имиджу бизнес-леди. Управлять фитнес-клубом оказывается непросто, как и выбирать между карьерой и личной жизнью.
Кстати, в четвертом сезоне Софья Зайка вновь примерила свадебное платье, уже пятое по счету. Сама актриса называет это доброй традицией.
«Этот сезон опять начинается со сцены моей свадьбы. Мне кажется, это прекрасная традиция и прикольная «фишка» нашего проекта
».
Смотрите новый сезон сериала «Фитнес
» в эфире телеканала «Супер» с понедельника по четверг в 21:00.
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