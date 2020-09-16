Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева

16 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
16 сентября 2020
14 сентября в рамках 31-го фестиваля «Кинотавр» состоялась церемония вручения наград в конкурсе короткометражного кино «Кинотавр. Короткий метр». Главный приз с формулировкой «За мастерское воплощение образного мира простыми средствами» получила лента Ланы Влади «Сера», снятая по сценарию Дмитрия Глуховского. Добросовестный и полный обзор конкурсных работ, в число которых вошли фильмы Надежды Михалковой, Дмитрия Ендальцева и Байбулата Батуллина, можно прочитать в материале Кино-Театр.Ру, подготовленном Екатериной Визгаловой.
А мы, по традиции, заглянем на красную дорожку, чтобы обнаружить там Ирину Горбачёву, Александра Робака, Аню Чиповскую, Ситору Алиеву и других именитых гостей фестиваля.

Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева
фото: Лана Влади, Наталия Чумбуридзе и Анна Слю

Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева
фото: Варвара Шмыкова с мужем

Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева
фото: Дмитрий Ендальцев и Аня Чиповская

Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева
фото: Анна Банщикова

Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева
фото: Ирина Горбачёва и Александр Робак
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильм по сценарию Дмитрия Глуховского победил в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр»

Кинотавр-2020: Момент, в который ничего не произошло. Обзор короткометражного конкурса
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКинотаврКинотавр 2020короткий метрстиль
персоны
Ситора АлиеваАнна БанщиковаЛана ВладиРезо ГигинеишвилиИрина ГорбачёваДмитрий ЕндальцевОксана МихееваАлександр РобакАнна СлюЯнина СтудилинаАлександр ЦыпкинАнна ЧиповскаяВарвара Шмыкова

фотографии >>
Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева фотографии
Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева фотографии
Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева фотографии
Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Давид Волосов
Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Иван Коваль-Самборский
Михаил Кокшенов
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Ирина Томская
Юлия Учиткина
Лорен Бэколл
Мадлен Зима
Михал Милёвич
Микки Рурк
Дженнифер Тилли
Питер Фальк
Энн Фрэнсис
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Антебеллум
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Волшебное зеркало или двойные неприятности
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Господин Дьявол
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Ко-ко-ко!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Аргентина, Испания, 2019
Львица
боевик, приключения, триллер
Великобритания, ЮАР, 2020
Самый жестокий год
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2014
Былые привычки
комедия
США, 2020
Никогда, редко, иногда, всегда
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2020
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен