«Она поплатилась ужасной болезнью»: Эвелина Блёданс рассказала о няне, разрушившей её брак

Эвелина Блёданс стала гостьей очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», в эфире которого рассказала о том, как няня младшего сына разрушила её брак с Александром Сёминым.
Брак с Сёминым стал для Эвелины третьим. До встречи с Александром Эвелина переживала развод после 17-летнего брака со вторым мужем и разлуку со старшим сыном, переехавшим к отцу в другую страну. В браке с Сёминым Эвелина родила сына Семёна, решив, вопреки всем рекомендациям врачей, сохранить ребёнка с синдромом Дауна. Однако спустя семь лет брака Александр и Эвелина объявили о разводе.
фото: Эвелина Блёданс и Александр Сёмин
По словам Эвелины, Сёмин сложно переживал публичность: «Много чего такого происходило, из-за чего Саше было очень некомфортно, неприятно. Он понял, что он не хочет, чтобы его узнавали, не хочет, чтобы к нему подходили, передавали через него приветы мне, спрашивали, как себя чувствует Семён. Ему этого не хотелось».
Но точкой невозврата стал скандал с няней Семёна Аленой Волковой, которая в 2015 году обвинила Александра в том, что он её избил, опубликовав в Инстаграме автопортрет с перебинтованной головой. По словам Эвелины, Алёна намеренно испортила её отношения с мужем.
«Эта девочка была моей поклонницей, помогала мне, ездила со мной на съёмки, у меня тогда было много съёмок, где Семён со мной был. И она была всё время с нами. Потом что-то такое произошло, её переклинило. Начались всякие на Сашу наезды. Он не реагировал на это. Начались какие-то ночные звонки с угрозами: сейчас я разобьюсь, сейчас я брошусь…Ну то есть, вот такой снежный ком. Когда она поняла, что мы обороняемся, она выложила свои фотографии в синяках и шрамах, будто Саша её избил. В общем, это был страшный период в жизни и для Саши. Это уже была точка невозврата. Я до последнего пыталась склеить, создать, отреставрировать. Но не получилось.
Я готова простить Алёну, потому что она поплатилась за свой поступок. Она за него поплатилась ужасной болезнью [онкология]. Она понимала, что она сделала очень плохо, что разрушила семью и причинила боль многим людям. И вот это чувство вины принесло ей нехорошую болезнь».
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