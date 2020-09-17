Российская актриса обвинила режиссёра в принуждении к съёмкам порнографического содержания

На днях в российском сегменте Фейсбука развернулась оживленная дискуссия вокруг фигуры безызвестного режиссера Родиона Белькова. Актриса Мария Русановаподелилась своей историей неприятного взаимодействия с Родионом с тем, чтобы обратить внимание общественности и правоохранительных органов на его сомнительную деятельность.
фото: Мария Русанова
Родион пригласил Марию на пробы в дипломный фильм для ВГИКа - встреча была назначена на 9 часов вечера 11 сентября в одном из помещений киностудии «Мосфильм». Когда Мария явилась на пробы, Родион заверил её в необходимости сделать несколько кадров в нижнем белье, сославшись на то, что в фильме будет эпизод с дефиле по подиуму. Сделав соответствующие фотографии, Родион предложил ей не останавливаться на достигнутом и снять визитку в нижнем белье. В этот момент Мария поняла, что что-то не так: «Я понимаю сразу, что всё это не то, свет не выставлен, старый Canon, петли нет - это не пробы. И тут он берет и столом припирает дверь, чтобы я не могла выйти, и говорит: «Давай раздевайся. Сейчас ещё будешь с обнажением и далее сниматься».
Актриса отказалась, и Родион попробовал её ударить. Тогда девушка достала телефон и попыталась снять происходящее - «режиссёр» тут же отвернулся, и ей удалось убежать. Мария сразу же обратилась в службу безопасности «Мосфильма», где ей шутливо посочувствовали, предложили порадоваться тому, что с неё не взяли денег, и посоветовали больше не ходить так поздно на пробы. Никаких разбирательств на основании её жалоб не последовало. Администратор Родиона в разговоре с Марией заявил, что ежедневно на пробы приходят по 10-15 девушек, и «многим нравится».
Мария предположила, что Родион, заманивая неопытных начинающих актрис на «кастинг», не просто удовлетворяет свои потребности, но и производит материалы порнографического характера: «То есть, он ставит их перед камерой, тра***т, извините, или просто снимает голыми - как повезет. Вот так кастинг! Куда идет этот контент- тоже вопрос, наверное продает. Ещё хорошо, если просто так развлекается».
Поделившись своей историей, Мария узнала, что Родион снимает свой злосчастный дипломный фильм с 2016 года. Как минимум, ещё пять актрис поделились похожими историями о «сотрудничестве» с Родионом. В ответ на обвинения Марии Бельков в комментарии изданию «Ридус» заявил, что девушка вела себя неадекватно: «Это всё обман и ложь. Во-первых, я давно не студент ВГИКа, как она пишет. Я выпустился четыре года назад и снимаю полноценный фильм. Это стандартная работа дипломированного режиссера. Она пишет, что ее не выпускали из помещения; мы ее, напротив, не могли выпроводить. Мы ее просили покинуть павильон, так как она начала вести себя неадекватно, оскорблять сотрудников кинокомпании, хватать личные чужие вещи, документы по безопасности, пропуска на «Мосфильм». Кто за это штраф будет платить 50 тысяч, если что-то пропадет?
Она пишет о столе, которым подпирали дверь, не давая ей выйти. Дело в том, что дверь в павильон не закрывается и во время работы с актером. Может войти кто угодно. Мы со съемочной группой, той, что за дверью, договорились, что это условный знак, если стоит стол, входить не надо. Это действие не было направлено против актрисы. Спросите более 50 человек, кто был на кастинге, всем все очень понравилось».
фото: Родион Бельков
Однако позже кинокритик Иван Афанасьёв добавил ещё несколько штрихов к портрету Белькова, рассказав историю из студенческих времён. Во избежании возможного иска о клевете Иван не выдвинул прямых обвинений Белькову. Вместо этого он рассказал о некоем Р.Б., модус операнди которого невероятно схож с действиями, описанными Русановой:
«Во избежание того, чтобы данный товарищ вдруг подал на меня в суд (одному человеку он уже, вроде как, угрожал этим) уточняю: всё, что будет сказано дальше, не относится к Родиону, а относится к некоему Р.Б., с которым я был косвенно знаком во время учёбы во ВГИКе. А выводы делайте сами.
Как-то раз ко мне пришла подруга-актриса (имя оставлю в тайне по понятным причинам), вся в слезах. Я слегка перепугался даже - когда я жил в общаге, я оставлял дверь незапертой, если был дома. Никто вот так без стука и предупреждения никогда не врывался. Я сразу поставил чай, спросил, что случилось. Она рассказала следующую историю: тот самый Р.Б. написал ей и сказал, что хочет предложить роль в своём дипломном фильме. Нормальная практика для ВГИКа, хотя приглашать к себе в комнату на пробы - странно, когда ты ещё даже не знаком с человеком - для этого есть, как минимум, учебные аудитории и куча другого пространства в самом учебном здании.
В итоге она пришла к Р.Б.. Когда вошла в комнату, никого больше в ней не было. Сам режиссёр был почему-то одет в одни шорты, т.е. стоял перед ней с оголённым торсом. Он тут же закрыл дверь на ключ. Подругу это насторожило, но он сказал мол «всё норм, это чтобы сосед случайно не зашёл во время проб и не помешал». Вопрос, чем это отличается от резкого стука, который всё равно сбил бы пробы, остаётся открытым. В итоге всё пошло по ожидаемому сценарию: «режиссёр» попросил её раздеться. Сказал, что это по сценарию. Подруга, конечно, офигела и сказала, что отказывается от роли.
Дальше было то, что следует ожидать от такого «адекватного» человека. Р.Б. сказал, что она не понимает, от чего отказывается. Девушка попыталась выйти, но дверь-то была закрыта на ключ. Он встал и пошёл в её сторону, сказав, что хочет открыть дверь. Она отшатнулась от него, но он практически накинулся на неё и попытался обнять. Она оттолкнула его, забилась в угол и сказала, что если он сейчас же не откроет дверь и не выпустит её, она будет громко кричать. Р.Б., похоже, было в целом пофиг, соседей-то в комнате напротив не было, но он попытался уломать её вербально: «Послушай, ну это только для роли, чего ты пугаешься, давай почитаем сценарий вместе, ты убедишься».
Давление продолжалось минут 10, и непонятно, сколько бы это длилось ещё, но тут раздался звук открывающейся снаружи двери - в прихожую пожаловали ребята из соседней комнаты. Р.Б., учуяв палево, тут же открыл дверь, сказал что-то вроде: «Спасибо тебе за хорошие пробы» (причём громко, будто чтобы создать иллюзию того, что он действительно проводил пробы, а не пытался домогаться до девушки) и, когда подруга проходила мимо, попытался поцеловать её в щёку. Она выскользнула и убежала - прямиком ко мне.
И знаете, я тогда ей, когда чуть успокоил, сказал что-то вроде: «Ну а зачем ты согласилась на такое сомнительное предложение, сперва хотя бы сценарий читай в следующий раз и уточняй, что именно вы будете пробовать». Но позже я услышал ещё минимум две истории про Р.Б. в духе этой - он приглашал актрис-первокурсниц к себе под предлогом «проб», предлагал раздеться - ну а дальше вы знаете. И они почему-то соглашались на это очевидно странное предложение. Позже друг сказал мне, что Р.Б. выгнали из общаги после того, как одна из девушек таки пожаловалась на маньяка, но я постоянно вижу его, например, на ММКФ, один раз видел на «Мосфильме».
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