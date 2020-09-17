«Он сказал мне, что я должна сесть к нему на колени»: Шэрон Стоун о съемках в «Основном инстинкте»

Шэрон Стоун
в недавнем интервью изданию Town & Country
рассказала, как во время съемок режиссер просил сесть ее к нему на колени.
Артистка не стала называть имя кинематографиста, однако в тексте уточняется, что инцидент произошел, когда она находилась на пике своей карьеры. Речь идет о 2006 годе, когда звезда снималась во второй части «Основного инстинкта
».
«Он сказал мне, что я должна сесть к нему на колени, чтобы получить роль. И когда я сказала, что не собираюсь этого делать, он отправил меня обратно в трейлер».
Шэрон призналась, что никогда не считала себя сексуальной.
«Когда я работала над «Основным инстинктом», я исследовала свою темную сторону и подружилась с ней. Я не должна бояться себя. Думаю, именно это люди и находят сексуальным».
Стоун также высмеяла реакцию многих окружающих, которые до сих пор интересуются ее грудью.
«Мне 62 года! Серьезно? Повзрослейте».
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