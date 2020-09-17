«Хочу отбывать наказание в Чувашии»: Михаил Ефремов дал первое интервью из СИЗО

Михаил Ефремов
, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве
, высказался о своей деятельности в проекте «Гражданин поэт
», из-за которой ему могли мстить. Интервью с актером опубликовал «Московский комсомолец
».
Ефремов сообщил, что уже нашел себе занятие в СИЗО.
«Вот мне в письмах пишут рекомендации «Найдите себе за решеткой занятие». Я уже нашел. На письма эти самые отвечаю. Всем старюсь хоть понемногу что-то написать. Отвлекаюсь от печальных мыслей».
Ефремов отметил, что во многом из-за того, что он переживает за судьбу «Современника», и случилась авария. Артист добавил, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии.
«Я очень переживаю за театр. Он – мой дом. Во многом из-за этих переживаний и случилось то, что случилось. Если вдруг апелляция даст мне условно, я первым делом пойду к министру культуры и другим – скажу, ну как же так, что вы сделали с «Современником»? Так нельзя. Бред какой-то в «Современнике» творится. Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевёл на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения. Он для жителей - легендарная личность. Помню, когда мне было 12 лет, мы с мамой плыли на пароходе туда, и нас встречали на черных правительственных «Волгах». Так его уважали».
Михаил Олегович заявил, что не считает полученный приговор местью Владимира Путина.
«Я так не думаю. Мне вообще говорили, что Владимир Путин любит смотреть только КВН и «Гражданина поэта». И если мстили бы, то за «росгвардейку». А вообще больше всего в стихах доставалось Дмитрию Анатольевичу».
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