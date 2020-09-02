«Я никогда не видел перед собой чудовища»: Жерар Депардье о дружбе с Владимиром Путиным

Жерар Депардье
рассказал, что много смеется при встречах с президентом России Владимиром Путиным. О веселье в компании главы государства артист поведал на французском Canal+
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Депардье заявил, что принять российское гражданство
ему предложил лично Путин, позвонив по телефону и прислав за ним самолет. Артист подчеркнул, что не видится с президентом «каждые три-четыре месяца». Француз уверяет, что российский народ очень счастлив, поскольку он наблюдал радостных граждан во время каждой поездки в страну.
«Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища».
Актер также отметил, что, безусловно, есть некоторые недопустимые вещи, однако он лично их не наблюдал.
«Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел».
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