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«Я никогда не видел перед собой чудовища»: Жерар Депардье о дружбе с Владимиром Путиным

2 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
2 сентября 2020
Жерар Депардье рассказал, что много смеется при встречах с президентом России Владимиром Путиным. О веселье в компании главы государства артист поведал на французском Canal+.

«Я никогда не видел перед собой чудовища»: Жерар Депардье о дружбе с Владимиром Путиным

Депардье заявил, что принять российское гражданство ему предложил лично Путин, позвонив по телефону и прислав за ним самолет. Артист подчеркнул, что не видится с президентом «каждые три-четыре месяца». Француз уверяет, что российский народ очень счастлив, поскольку он наблюдал радостных граждан во время каждой поездки в страну.

«Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища».

Актер также отметил, что, безусловно, есть некоторые недопустимые вещи, однако он лично их не наблюдал.

«Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел».
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«Я никогда не видел перед собой чудовища»: Жерар Депардье о дружбе с Владимиром Путиным фотографии
«Я никогда не видел перед собой чудовища»: Жерар Депардье о дружбе с Владимиром Путиным фотографии
«Я никогда не видел перед собой чудовища»: Жерар Депардье о дружбе с Владимиром Путиным фотографии
«Я никогда не видел перед собой чудовища»: Жерар Депардье о дружбе с Владимиром Путиным фотографии
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