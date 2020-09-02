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Эд Ширан впервые стал отцом

2 сентября
2020 год

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2 сентября 2020
Эд Ширан и его жена Черри Сибборн впервые стали родителями. Об этом певец рассказал на своей странице в Инстаграм.

Эд Ширан впервые стал отцом

Исполнитель эпизодической роли в сериале «Игра престолов» и автор песен, прозвучавших в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Виноваты звезды», лично сообщил фанатам о радостном событии. Эд сразу раскрыл все карты и под трогательной фотографией вязаных детских носков указал пол и имя ребенка.

«Есть некоторые личные новости, которыми я хотел бы поделиться с вами... На прошлой неделе с помощью удивительной команды Черри родила нашу прекрасную и здоровую дочь - Лиру Антарктиду Сибборн Ширан. Мы по уши в нее влюблены. И мама, и ребенок чувствуют себя потрясающие, мы на седьмом небе от счастья. Мы надеемся, что вы сможете уважать нашу частную жизнь в это особенное время. Желаю вам любви - и обязательно увидимся, когда придет время, Эд».
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