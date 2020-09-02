«Наркоманов играть больше не хочу»: Юрий Борисов дал интервью Дудю

Юрий поразмышлял о роли в фильме «Союз спасения». Борисов признался, что картина ему не понравилась.
«Я брался за любую работу, которую только давали, чтобы хоть как-то и хоть где-то пробить себе дорогу. Фильм мне не понравился. Считаю, что с точки зрения искусства это было бессмысленно, да и как политическая акция это получилось странным высказыванием. Константин Львович со сцены заявил: «Мы не встаем ни на чью сторону, а просто покажем вам историю». А потом я посмотрел кино и подумал: «Ну, нет, там есть сторона».
Борисов также рассказал, что для роли в фильме «Хрусталь» он решил «попробовать» наркотики.
«Я подумал, что мой герой весь фильм «сидит» на винте. Естественно, его я «достать» нигде не мог. Я достал амфетамин. Я этого очень не хотел делать, но я пошел в клуб, понюхал там амфетамин и всю ночь там колбасился и запоминал, что я чувствую. Но, если честно, наркоманов я играть больше не хочу».
Актер поведал и о том, сколько он зарабатывает.
«Мой съемочный день стоит около 150 тысяч рублей. Но когда речь идет о проектах, на которых нет денег, ты понимаешь, что можешь взять от проекта три миллиона, а можешь – полтора. И если у проекта останется полтора миллиона – можно будет сделать взрыв».
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