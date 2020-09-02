Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

1 сентября по всей стране отметили День знаний. Несмотря на опасность второй волны пандемии коронавируса, школьные линейки в отличие от выпускных прошли очно. Звездам российского кино и шоу-бизнеса тоже пришлось явиться к первому звонку.
Максим Галкин
и Алла Пугачева
отправили Лизу и Гарри в первый класс. Дети прочитали стихотворение на торжественной линейке, а радостный отец семейства поделился постом в своем Инстаграме
.
В первый класс свою дочь отправил и Гарик Харламов
. Пока Кристина Асмус находится на съемках проекта
, папа делится фотографиями с линейки в социальных сетях
.
Рэпер Баста
также присутствовал на линейке вместе с семьей. Одна из его дочерей идет в пятый класс, а другая только начинает «грызть гранит науки» и примеряет на себя звание первоклашки.
Сын Яны Рудковской
и Евгения Плющенко
тоже торжественной походкой отправился за парту. Саша, известный как Гном Гномыч, будет учиться в первом «Г» классе.
Актриса Ольга Медынич
дала сыну лаконичное напутствие. «Плыви мой кораблик»
, - написала она под фотографией.
Недавно расставшиеся Павел Прилучный
и Агата Муцениеце
вместе отправили своего сына Тимура в первый класс. Муцениеце верит, что никакого дистанционного обучения не будет, ведь школа - это не только учеба, но и общение со сверстниками. Дочь актеров Мия пока еще не собирается учиться, а только помогает брату нести цветы для преподавателей.
Екатерина Волкова
вместе с мужем отправили дочь уже в третий класс. Пара обошлась без трогательных фото во время линейки и сфотографировалась на крыльце дома.
Дети Андрея Бурковского
тоже отправились в школу. Дочка актера пошла в первый класс, а сын - в третий.
Светлана Антонова
выдохнула и проводила дочерей на учебу: Мари - в 10 класс, а Таисию - во второй.
Елена Ксенофонтова
сделала фотографию своей дочери, первоклашки Софии, с букетом.
На рассеянность своих детей пожаловалась актриса Юлия Куварзина
. Оба забыли прошлогодние учебники в машине.
В школу пошел сын Надежды Михалковой
и Резо Гигинеишвилли
. Шуточно намекая на упущенные возможности, подруга актрисы иронично подписала фото: «А фсё…а фсё»
.
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