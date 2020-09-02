Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

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Оказалось, актер готовится к ролям с большой самоотдачей

«Наркоманов играть больше не хочу»: Юрий Борисов дал интервью Дудю

Актеру всегда весело в компании главы государства

«Я никогда не видел перед собой чудовища»: Жерар Депардье о дружбе с Владимиром Путиным

1 сентября

«Больше не хочу это скрывать»: Алексей Шевченков впервые рассказал о третьей дочери

Актер озвучил причину, по которой не сообщал об ее рождении