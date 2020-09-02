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Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

2 сентября
2020 год

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2 сентября 2020
1 сентября по всей стране отметили День знаний. Несмотря на опасность второй волны пандемии коронавируса, школьные линейки в отличие от выпускных прошли очно. Звездам российского кино и шоу-бизнеса тоже пришлось явиться к первому звонку.

Максим Галкин и Алла Пугачева отправили Лизу и Гарри в первый класс. Дети прочитали стихотворение на торжественной линейке, а радостный отец семейства поделился постом в своем Инстаграме.



В первый класс свою дочь отправил и Гарик Харламов. Пока Кристина Асмус находится на съемках проекта, папа делится фотографиями с линейки в социальных сетях.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

Рэпер Баста также присутствовал на линейке вместе с семьей. Одна из его дочерей идет в пятый класс, а другая только начинает «грызть гранит науки» и примеряет на себя звание первоклашки.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко тоже торжественной походкой отправился за парту. Саша, известный как Гном Гномыч, будет учиться в первом «Г» классе.



Актриса Ольга Медынич дала сыну лаконичное напутствие. «Плыви мой кораблик», - написала она под фотографией.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

Недавно расставшиеся Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе отправили своего сына Тимура в первый класс. Муцениеце верит, что никакого дистанционного обучения не будет, ведь школа - это не только учеба, но и общение со сверстниками. Дочь актеров Мия пока еще не собирается учиться, а только помогает брату нести цветы для преподавателей.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

Екатерина Волкова вместе с мужем отправили дочь уже в третий класс. Пара обошлась без трогательных фото во время линейки и сфотографировалась на крыльце дома.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

Дети Андрея Бурковского тоже отправились в школу. Дочка актера пошла в первый класс, а сын - в третий.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

Светлана Антонова выдохнула и проводила дочерей на учебу: Мари - в 10 класс, а Таисию - во второй.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

Елена Ксенофонтова сделала фотографию своей дочери, первоклашки Софии, с букетом.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

На рассеянность своих детей пожаловалась актриса Юлия Куварзина. Оба забыли прошлогодние учебники в машине.

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу

В школу пошел сын Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвилли. Шуточно намекая на упущенные возможности, подруга актрисы иронично подписала фото: «А фсё…а фсё».

Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу
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Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу фотографии
Алла Пугачева, Павел Прилучный и Евгений Плющенко отправили детей в школу фотографии
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