Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус

18 сентября в Сочи состоялась церемония закрытия 31-го фестиваля «Кинотавр»
, лауреатом которого стал фильм Дмитрия Давыдова «Пугало»
. Исполнившая в фильме главную роль Валентина Романова - Чыскыырай
также получила награду за лучшую женскую роль. Приз за лучшую мужскую роль достался Владимиру Онохову
- непрофессиональному актёру, сыгравшему в фильме «Китобой»
. «Маша» Анастасии Пальчиковой
была признана лучшим дебютом, а «Конференция» Ивана И. Твердовского
получила награду за лучший сценарий.
По завершении официальной части церемонии гости вечера отдохнули за просмотром фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи»
, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале
.
По сравнению со скромным числом знаменитых гостей, посетивших открытие фестиваля, на церемонии закрытия наблюдался звездопад. По красной дорожке к Зимнему театру прошлись Паулина Андреева
и Федор Бондарчук
, Кристина Асмус
, Оксана Фандера
, Аня Чиповская
, Юлия Пересильд
, Ирина Гринёва
и многие другие.
фото: Кристина Асмус
фото: Анна Чурина
фото: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева
фото: Юлия Пересильд
фото: Оксана Фандера
фото: Виктория Исакова и Юрий Мороз
фото: Елена Лядова
фото: Марина Александрова
фото: Аня Чиповская
фото: Олеся Судзиловская
фото: Алиса Хазанова
фото: Илья Стюарт и Светлана Устинова
фото: Павел Табаков
фото: Ирина Гринёва
фото: Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алёна Михайлова
фото: Сабина Ахмедова
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак фото: Катерина Шпица
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