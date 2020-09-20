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Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус

20 сентября
2020 год

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20 сентября 2020
18 сентября в Сочи состоялась церемония закрытия 31-го фестиваля «Кинотавр», лауреатом которого стал фильм Дмитрия Давыдова «Пугало». Исполнившая в фильме главную роль Валентина Романова - Чыскыырай также получила награду за лучшую женскую роль. Приз за лучшую мужскую роль достался Владимиру Онохову - непрофессиональному актёру, сыгравшему в фильме «Китобой». «Маша» Анастасии Пальчиковой была признана лучшим дебютом, а «Конференция» Ивана И. Твердовского получила награду за лучший сценарий.
По завершении официальной части церемонии гости вечера отдохнули за просмотром фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.
По сравнению со скромным числом знаменитых гостей, посетивших открытие фестиваля, на церемонии закрытия наблюдался звездопад. По красной дорожке к Зимнему театру прошлись Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Кристина Асмус, Оксана Фандера, Аня Чиповская, Юлия Пересильд, Ирина Гринёва и многие другие.

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Кристина Асмус

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Анна Чурина

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Юлия Пересильд

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Оксана Фандера

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Виктория Исакова и Юрий Мороз

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Елена Лядова

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Марина Александрова

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Аня Чиповская

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Олеся Судзиловская

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Алиса Хазанова

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Илья Стюарт и Светлана Устинова

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Павел Табаков

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Ирина Гринёва

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алёна Михайлова

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Сабина Ахмедова

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
фото: Катерина Шпица
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Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус фотографии
Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус фотографии
Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус фотографии
Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус фотографии
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