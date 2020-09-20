Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой

Сразу две романтические новости порадовали гостей фестиваля «Кинотавр», проходившего в Сочи с 11 по 18 сентября. 15 сентября на премьере фильма «Скажи ей»Александр Молочников и Екатерина Варнава впервые вышли в свет как пара. Примечfтельно, что ещё год назад Молочникова подозревали в романе со Светланой Ходченковой, ставшей для него своего рода музой. Знакомство Екатерины и Александра состоялось благодаря шоу «Танцы со звёздами», в котором артисты участвовали в составе разных пар.
Пара прибыла на «Кинотавр» накануне премьеры фильма «Глубже!», в котором Антон исполнил одну из ролей. И хотя на красную дорожку Лапенко вышел один, доморощенным папарацци удалось заснять его обнимающимся с Михайловой на вечеринке после показа.
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