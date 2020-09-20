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Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой

20 сентября
2020 год

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20 сентября 2020
Сразу две романтические новости порадовали гостей фестиваля «Кинотавр», проходившего в Сочи с 11 по 18 сентября. 15 сентября на премьере фильма «Скажи ей» Александр Молочников и Екатерина Варнава впервые вышли в свет как пара. Примечfтельно, что ещё год назад Молочникова подозревали в романе со Светланой Ходченковой, ставшей для него своего рода музой. Знакомство Екатерины и Александра состоялось благодаря шоу «Танцы со звёздами», в котором артисты участвовали в составе разных пар.

Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой
фото: Екатерина Варнава и Александр Молочников

А 17 сентября стало известно о романе Антона Лапенко и его коллеги по сериалу Чики Алёны Михайловой.

Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой
фото: Антон Лапенко

Пара прибыла на «Кинотавр» накануне премьеры фильма «Глубже!», в котором Антон исполнил одну из ролей. И хотя на красную дорожку Лапенко вышел один, доморощенным папарацци удалось заснять его обнимающимся с Михайловой на вечеринке после показа.

Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой
фото: Алёна Михайлова
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персоны
Екатерина ВарнаваАнтон ЛапенкоАлёна МихайловаАлександр МолочниковСветлана Ходченкова
фильмы
Глубже!Скажи ейЧики

фотографии >>
Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой фотографии
Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой фотографии
Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой фотографии
Антон Лапенко встречается с Алёной Михайловой фотографии
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