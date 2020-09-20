Шарлиз Терон призналась, что уже 5 лет живет без мужчины

Как известно, Дрю Бэрримор
запустила свое собственное шоу про любовь и отношения. Ведущая призналась, что долгое время ни с кем не встречается, и даже заявила, что замуж больше никогда не выйдет
. Однако она не против обсудить чужие отношения. Одной из первых шоу Дрю посетила Шарлиз Терон
. В эфире актриса призналась, что уже 5 лет живет без отношений, однако при этом одинокой и несчастной себя не чувствует.
«Я ни с кем не встречалась более пяти лет. Хотя я все еще открыта для свиданий. Моя жизнь действительно счастливая, и мужчина, который может в ней появиться, должен сделать ее еще лучше - меньшего я просто не приму. Могу честно сказать, я не чувствую себя одинокой. С тех пор, как у меня появились дети. Это не значит, что они заменили мне каким-то образом мужчин или отбили у меня к ним интерес - да я вот буквально две секунды назад обсуждала какого-то мужчину, которого я нахожу весьма горячим. В смысле, у меня есть ещё порох в пороховницах. Но в какой-то момент твои приоритеты смещаются в сторону очень высоких запросов и ожиданий, просто потому что быть родителем - это огромный труд. И приятной частью этой работы является момент в конце дня, когда я ложусь спать и думаю: «Боже мой, я бы не хотела, чтобы этот день был другим»
.
Последним официальным романом Шарлиз Терон считались отношения с Шоном Пенном
. Говорили даже, что актеры собирались пожениться, но Шарлиз опровергла эти слухи. Она воспитывает двоих приемных детей – сына Джексона (которому разрешает носить одежду для девочек) и дочь Август.
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