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Холли Берри рассекретила своего возлюбленного

20 сентября
2020 год

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20 сентября 2020
Не так давно Холли Берри говорила о том, что осознанно избегает романтических отношений, наслаждаясь одиночеством и любовью детей.

Холли Берри рассекретила своего возлюбленного

«Я многое почерпнула из общения со своими детьми. Для меня они сейчас самая лучшая компания, и когда я развелась с отцом Масео (сын Холли от Ольвье Мартинеса - прим. ред.), я три года была сама по себе. По собственной воле, разумеется. Я решила взять тайм-аут. Я ведь очень ориентирована на отношения, я всегда хочу быть с кем-то. Но я решила притормозить, воспользоваться свободным временем, чтобы провести его с самой собой».

Однако этот «тайм-аут» продлился недолго. Актриса уже несколько раз намекала на то, что её сердце несвободно. На днях Холли приоткрыла завесу тайны и опубликовала интересное фото в Инстаграме. На снимке Берри позирует в футболке с именем певца Вана Ханта.

Холли Берри рассекретила своего возлюбленного

«Теперь вы знаете», - прокомментировала актриса, отметив певца на фото.

Можно было подумать, что Холли просто фанатка творчества музыканта, однако его аккаунт развеял все сомнения. 50-летний певец опубликовал уже несколько романтичных снимков с Берри.

Холли Берри рассекретила своего возлюбленного

Ван Хант — американский певец, который выпустил свой дебютный альбом в 2004 году. В 2007 году он стал обладателем премии «Грэмми». О личной жизни певца ничего не известно.
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Холли Берри рассекретила своего возлюбленного фотографии
Холли Берри рассекретила своего возлюбленного фотографии
Холли Берри рассекретила своего возлюбленного фотографии
Холли Берри рассекретила своего возлюбленного фотографии
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