Холли Берри рассекретила своего возлюбленного

Не так давно Холли Берри
говорила о том, что осознанно избегает романтических отношений
, наслаждаясь одиночеством и любовью детей.
«Я многое почерпнула из общения со своими детьми. Для меня они сейчас самая лучшая компания, и когда я развелась с отцом Масео
(сын Холли от Ольвье Мартинеса
- прим. ред.), я три года была сама по себе. По собственной воле, разумеется. Я решила взять тайм-аут. Я ведь очень ориентирована на отношения, я всегда хочу быть с кем-то. Но я решила притормозить, воспользоваться свободным временем, чтобы провести его с самой собой»
.
Однако этот «тайм-аут» продлился недолго. Актриса уже несколько раз намекала на то, что её сердце несвободно. На днях Холли приоткрыла завесу тайны и опубликовала интересное фото в Инстаграме
. На снимке Берри позирует в футболке с именем певца Вана Ханта
.
«Теперь вы знаете»
, - прокомментировала актриса, отметив певца на фото.
Можно было подумать, что Холли просто фанатка творчества музыканта, однако его аккаунт развеял все сомнения. 50-летний певец опубликовал уже несколько романтичных снимков
с Берри.
Ван Хант
— американский певец, который выпустил свой дебютный альбом в 2004 году. В 2007 году он стал обладателем премии «Грэмми». О личной жизни певца ничего не известно.
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