«Наш учитель ушел»: Нонна Гришаева, Александр Олешко и другие почтили память Михаила Борисова

19 сентября артиста Михаила Борисова
экстренно госпитализировали с воспалением легких прямо со съемочной площадки. Врачам пришлось ввести Борисова в состояние медикаментозной комы и подключить к ИВЛ. Во время транспортировки в специализированную клинику артист пережил клиническую смерть. Медикам удалось снова завести сердце, однако в реанимации Михаил Борисов скончался. По предварительным данным, у телеведущего обнаружили коронавирус. Также известно, что у Михаила была гипертоническая болезнь и сахарный диабет второго типа.
Внезапная смерть телеведущего, актера и режиссера Михаила Борисова стала шоком не только для его родных, но и для всех его коллег и поклонников. За свою жизнь заслуженный деятель искусств воспитал целую плеяду артистов. Которые выразили свою скорбь посредством социальных сетей.
Александр Олешко
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«Какое горе, как неожиданно, как горько. Еще один наш учитель ушел. Михаил Борисович Борисов. Режиссёр, педагог, актёр, телеведущий. Профессор, руководитель кафедры режиссуры в театральном институте им Б. Щукина. Несколько дней назад мы встретились на служебном входе театра им. Е.Б. Вахтангова, и я опубликовал совместное видео о важности русского языка. Оказалось что это наша последняя встреча... Не в силах осознать это... Очень талантливый человек и удивительный педагог!!! Никто так не разбирал пьесы как он!!! Очень многому научил всех нас в театральном институте!!! И вот ушёл... как артист, прямо со съёмочной площадки... Глубокие соболезнования сыну, сестре и всем близким. Светлая память
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Нонна Гришаева
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«Мы все, Ваши ученики, осиротели. Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни. Михаил Борисович был для меня не просто учителем, а человеком, который по жизни вел за руку. Это человек, который меня привел на телевидение и благодаря которому я попала в Театр Вахтангова. Человек, который, когда я получила театр, поставил для меня спектакль, в котором я сыграла Мэри Поппинс. Он был на всех моих премьерах и его мнение было всегда для меня определяющим в творчестве. Он уговорил меня набрать курс в ГИТИСе в прошлом году. И эта утрата лично для меня - абсолютно невосполнимая и катастрофическая. У меня такое ощущение, что я осталась просто одна в темной комнате - маленькая девочка, и не знаю, как дальше двигаться»
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Вячеслав Манучаров
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«Мой дорогой, невероятно настоящий и очень родной Михаил Борисович. Как же мне будет вас не хватать. В коридорах нашего училища, на совместных эфирах и просто на случайных прогулках по Арбату. Нет слов, помню каждую нашу встречу, ваши советы, ваш тонкий юмор. Мой учитель, друг, вы навсегда в моем сердце!»
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Николай Лукинский
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«Я жутко расстроился вчера вечером. Потом поступила информация уже ночью, что вроде это неправда. Но сегодня с утра уже подтверждение. Я конечно очень расстроился — это очень большая потеря»
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Андрей Соколов
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«Мой друг, учитель, единомышленник… Человек, который научил меня профессии, а потом долгие годы мы шли бок о бок по жизни. Он оставил после себя огромное количество учеников… Осиротели… Дорогой мой человек. Вечная память»
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Выразила соболезнования родным и близким артиста и министр культуры РФ Ольга Любимова
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«Наше профессиональное сообщество лишилось вчера замечательного педагога, актера и режиссера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Михаила Борисовича Борисова. Зрители любили его за харизму, умение виртуозно шутить и душевный характер. Коллеги и ценители сценического искусства знали, сколько сил Михаил Борисович отдал театру и кино. Он пришел в этот творческий мир не сразу, но моментально стал в нем своим благодаря актерскому таланту и неповторимой режиссерской интуиции»
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Не остались равнодушными и представители футбольного клуба «Спартак». Михаил Борисов был преданным фанатом клуба и довольно часто в своей программе «Русское лото» вспоминал любимых игроков.
«Сегодня ночью в Москве ушёл из жизни известный актёр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича»
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