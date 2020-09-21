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Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова

21 сентября
2020 год

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21 сентября 2020
18 сентября состоялась церемония закрытия 31-го фестиваля «Кинотавр», лауреатом которого стал якутский фильм «Пугало». В рамках фестиваля состоялось более десятка премьер, искушавших звёздных гостей смотра возможностью принарядиться для красной дорожки. Кино-Театр.Ру осветил лишь малую часть звёздных дефиле, оставив неизданное попурри переодеваний для своеобразного послесловия к фестивалю.

На премьере фильма Алексея Камынина «Хандра» царила ахроматическая гамма: Алёна Чехова, Елена Лядова, Андрей Мерзликин и другие гости дополнили красную дорожку контрастом черного и белого.

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Андрей Мерзликин с супругой

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Алёна Чехова

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Александр Кузнецов

Та же гамма расползлась по красной дорожке на долгожданной премьере байопика Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», поставленного Оксаной Карас. Среди черно-белых Чулпан Хаматовой, Юлии Ауг, Ирины Горбачёвой и Даши Чаруши Нонна Гришаева буквально выделялась своей джинсово-цветочной непосредственностью.

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Чулпан Хаматова

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Ирина Горбачёва

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Даша Чаруша

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Юрий Борисов и Анна Шевчук

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Нонна Гришаева

Дневную премьеру фильма Ксении Зуевой «Вмешательство» осветили своим присутствием Аня Чиповская, Анатолий Белый, Маруся Фомина и многие другие.

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Светлана Камынина

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Анатолий Белый с супругой

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Аня Чиповская

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Маруся Фомина

На премьере отхватившей приз за лучший дебют картины «Маша» Анастасии Пальчиковой за теплоту и однообразие палитры отвечали Катерина Шпица, Светлана Устинова, Владимир Мишуков и Анна Банщикова.

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Светлана Устинова и Илья Стюарт

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Анна Банщикова

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Катерина Шпица

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Владимир Мишуков

Гости премьеры фильма «Китобой» сливались с мягкими красками южного сентябрьского денька и колоннами Зимнего театра, и лишь Кристина Асмус вступила в драматический контраст с окружающей её действительностью.

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Даша Чаруша

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Оксана Фандера

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Кристина Асмус

На премьере нового фильма Анны Меликян «Трое» вновь воцарился безопасный и практичный черно-белый официоз в исполнении Марины Александровой, Виктории Исаковой, Юлии Пересильд и остальных гостей показа.

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Анна Меликян, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Алиса Хазанова

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Аня Чиповская

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Марина Александрова

Последней премьерой фестиваля стал фильм Михаила Сегала «Глубже!», своим интригующим двусмысленным названием привлекший внимание Ксении Собчак, Анны Слю и Любови Аксёновой.

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Ксения Собчак

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Анна Слю

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Анна Чурина, Олеся Судзиловская и Оксана Михеева

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Катерина Шпица

Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
фото: Елена Лядова

Все образы с красной дорожки фестиваля можно посмотреть в нашей фотогалерее.
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Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова фотографии
Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова фотографии
Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова фотографии
Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова фотографии
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