Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова

18 сентября состоялась
церемония закрытия 31-го фестиваля «Кинотавр»
,
лауреатом которого стал якутский фильм «Пугало»
. В рамках фестиваля состоялось более десятка премьер, искушавших звёздных гостей смотра возможностью принарядиться для красной дорожки.
Кино-Театр.Ру
осветил лишь малую часть звёздных дефиле, оставив неизданное попурри переодеваний для своеобразного послесловия к фестивалю.
На премьере
фильма Алексея Камынина «Хандра»
царила ахроматическая гамма:
Алёна Чехова
,
Елена Лядова
,
Андрей Мерзликин
и другие гости дополнили красную дорожку контрастом черного и белого.
фото: Андрей Мерзликин с супругой
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
фото: Алёна Чехова
фото: Александр Кузнецов
Та же гамма расползлась по красной дорожке на долгожданной премьере
байопика Елизаветы Глинки «Доктор Лиза»
, поставленного
Оксаной Карас
. Среди черно-белых
Чулпан Хаматовой
,
Юлии Ауг
,
Ирины Горбачёвой
и
Даши Чаруши Нонна Гришаева
буквально выделялась своей джинсово-цветочной непосредственностью.
фото: Чулпан Хаматова
фото: Ирина Горбачёва
фото: Даша Чаруша
фото: Юрий Борисов и Анна Шевчук
фото: Нонна Гришаева
Дневную премьеру фильма
Ксении Зуевой «Вмешательство»
осветили своим присутствием
Аня Чиповская
,
Анатолий Белый
,
Маруся Фомина
и многие другие.
фото: Светлана Камынина
фото: Анатолий Белый с супругой
фото: Аня Чиповская
фото: Маруся Фомина
На премьере
отхватившей приз за лучший дебют картины «Маша» Анастасии Пальчиковой
за теплоту и однообразие палитры отвечали
Катерина Шпица
,
Светлана Устинова
,
Владимир Мишуков
и
Анна Банщикова
.
фото: Светлана Устинова и Илья Стюарт
фото: Анна Банщикова
фото: Катерина Шпица
фото: Владимир Мишуков
Гости премьеры
фильма «Китобой»
сливались с мягкими красками южного сентябрьского денька и колоннами Зимнего театра, и лишь
Кристина Асмус
вступила в драматический контраст с окружающей её действительностью.
фото: Даша Чаруша
фото: Оксана Фандера
фото: Кристина Асмус
На премьере нового фильма
Анны Меликян «Трое»
вновь воцарился безопасный и практичный черно-белый официоз в исполнении
Марины Александровой
,
Виктории Исаковой
,
Юлии Пересильд
и остальных гостей показа.
фото: Анна Меликян, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова
фото: Алиса Хазанова
фото: Аня Чиповская
фото: Марина Александрова
Последней премьерой фестиваля стал фильм
Михаила Сегала «Глубже!»
, своим интригующим двусмысленным названием привлекший внимание
Ксении Собчак
,
Анны Слю
и
Любови Аксёновой
.
фото: Ксения Собчак
фото: Анна Слю
фото: Анна Чурина, Олеся Судзиловская и Оксана Михеева
фото: Катерина Шпица
фото: Елена Лядова
Все образы с красной дорожки фестиваля можно посмотреть
в нашей фотогалерее
.
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