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«В 80-е я уже крепко стоял на ногах»: Михаил Галустян о детстве

21 сентября
2020 год

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21 сентября 2020
Михаил Галустян, бизнес которого пострадал во время пандемии коронавирусной инфекции, дал большое интервью изданию «7 Дней», в котором рассказал о своём детстве, первых признаках популярности и о том, почему актёром быть лучше, чем продюсером.

О детстве

«Я родился в 1979 году, то есть в 80-е уже крепко стоял на ногах. Отчетливо помню детство с тех пор, как начал ходить в садик. Поскольку я был самый маленький, то во время исполнения танца морячков замыкал шерегу. Размахивал поварёшкой и громко пел: «Эх, яблочко, куда ты катишься!» С удовольствием читал стихи. Разыгрывал сценку с тазиком и декламировал: «Нет у мамы дочки - постирать носочки». Естественно, все смеялись, и уже тогда я подметил: «Ага, хохочут, значит, нравится». В общем, был подающим надежды активистом. Когда на новогодних представлениях Дед Мороз спрашивал, кто позовет Снегурочку, никто и не сомневался, что из группы раздастся моё уверенное «Я!»

«В 80-е я уже крепко стоял на ногах»: Михаил Галустян о детстве

О популярности

«В моем случае популярность пришла тогда, когда меня стали показывать по телевизору и цитировать мои шутки. Это конец 90-х - начало нулевых. В 1999 году я вышел на сцену КВН и показал пародию на фильм Люка Бессона «Пятый элемент», номер моментально “выстрелил”. У меня сразу начали брать автографы. Тогда я точно понял, что стоит связать свою жизнь с юмором, творчеством, весельем».



О разнице между работой продюсера и актёра

«Продюсером я побыл - это абсолютно неблагодарная профессия, потому что ты постоянно находишься между молотом и наковальней. Со всеми нужно договариваться, унижаться, то с режиссёром, то с актёрами, дистрибьюторами, рекламодателями, везде ходишь, попрошайничаешь…Слово “продюсер”, конечно, звучит красиво. Но кто бы знал, как у него потеют ладошки, когда он идет договариваться - и смену не перенесешь, и дождь начинается, все упирается в деньги, и эти проблемы можешь решить только ты. А актёр - он, конечно, не вершина всей этой системы, но точно инструмент, который всегда должен быть чистенький, свеженький. С него сдувают пылинки. Актёрская профессия, конечно, может быстро разбаловать».
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«В 80-е я уже крепко стоял на ногах»: Михаил Галустян о детстве фотографии
«В 80-е я уже крепко стоял на ногах»: Михаил Галустян о детстве фотографии
«В 80-е я уже крепко стоял на ногах»: Михаил Галустян о детстве фотографии
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