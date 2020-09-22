Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая

До смерти надоевшая всем пандемия коронавирусной инфекции на несколько месяцев выдавила человечество из действительной культурной среды в виртуальное убежище. Загнанные в Зум и Скайп артисты обнаружили себя в ловушке удушающего тематического однообразия: всё их творчество вдруг сжалось до единственной темы - самоизоляции. И хотя человечество вот уже несколько месяцев постепенно выходит из состояния параноидальной истерики, позволяя себе открыть границы и поговорить о чём-то другом, последствия пандемии всё ещё весьма ощутимы. Несмотря на то, что увеселительные и светские мероприятия постепенно возвращаются в мир оффлайна, до полноценной реконкисты привычного формата жизни человечеству ещё далеко.
О чём свидетельствуют меры предосторожности, предпринятые организаторами премии «Эмми»: 72-ю церемонию вручения по телевизору смотрели не только зрители, но и собственно номинанты. Ведущие церемонии Джимми Киммел и Дженнифер Энистон стояли в этот вечер на сцене Стейплз Центра в Лос Анджелесе перед совершенно пустым зрительным залом. Абсурдности этому мероприятию добавляли заезженные шутки про пандемию, смонтированная нарезка из архивных видео со смеющимися зрителями и неудачная попытка обеззаразить конверт с именем победительницы в номинации «Лучшая женская комедийная роль».
фото: Неудачная попытка обеззараживания
Технические моменты, связанные с вручением статуэток победителям, были также решены в эстетике постапокалипсиса: перед домом каждого номинанта стоял сотрудник телеканала ABC в противочумном костюме со статуэткой в руках. Проигравшие номинанты, получив от человека в костюме прощальный взмах рукой, вынуждены были наблюдать за тем, как он удаляется, унося заветную статуэтку с собой.
Конечно, в подобных условиях ни о какой красной дорожке не могло быть и речи. Однако те немногие звёзды, присоединившиеся к этой эрзац-церемонии, решили воспользоваться случаем и принарядиться, выложив результаты стараний стилистов и визажистов в социальных сетях. Актриса Трейси Эллис Росс проявила изобретательность и постелила во дворе своего дома персональную красную ковровую дорожку, а Рейчел Броснахэн с мужем Джейсоном Ральфом устроили пижамную вечеринку.
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