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Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая

22 сентября
2020 год

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22 сентября 2020
До смерти надоевшая всем пандемия коронавирусной инфекции на несколько месяцев выдавила человечество из действительной культурной среды в виртуальное убежище. Загнанные в Зум и Скайп артисты обнаружили себя в ловушке удушающего тематического однообразия: всё их творчество вдруг сжалось до единственной темы - самоизоляции. И хотя человечество вот уже несколько месяцев постепенно выходит из состояния параноидальной истерики, позволяя себе открыть границы и поговорить о чём-то другом, последствия пандемии всё ещё весьма ощутимы. Несмотря на то, что увеселительные и светские мероприятия постепенно возвращаются в мир оффлайна, до полноценной реконкисты привычного формата жизни человечеству ещё далеко.
О чём свидетельствуют меры предосторожности, предпринятые организаторами премии «Эмми»: 72-ю церемонию вручения по телевизору смотрели не только зрители, но и собственно номинанты. Ведущие церемонии Джимми Киммел и Дженнифер Энистон стояли в этот вечер на сцене Стейплз Центра в Лос Анджелесе перед совершенно пустым зрительным залом. Абсурдности этому мероприятию добавляли заезженные шутки про пандемию, смонтированная нарезка из архивных видео со смеющимися зрителями и неудачная попытка обеззаразить конверт с именем победительницы в номинации «Лучшая женская комедийная роль».

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая
фото: Неудачная попытка обеззараживания

Технические моменты, связанные с вручением статуэток победителям, были также решены в эстетике постапокалипсиса: перед домом каждого номинанта стоял сотрудник телеканала ABC в противочумном костюме со статуэткой в руках. Проигравшие номинанты, получив от человека в костюме прощальный взмах рукой, вынуждены были наблюдать за тем, как он удаляется, унося заветную статуэтку с собой.

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая

Конечно, в подобных условиях ни о какой красной дорожке не могло быть и речи. Однако те немногие звёзды, присоединившиеся к этой эрзац-церемонии, решили воспользоваться случаем и принарядиться, выложив результаты стараний стилистов и визажистов в социальных сетях. Актриса Трейси Эллис Росс проявила изобретательность и постелила во дворе своего дома персональную красную ковровую дорожку, а Рейчел Броснахэн с мужем Джейсоном Ральфом устроили пижамную вечеринку.

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая
фото: Трейси Эллис Росс

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая
фото: Рейчел Броснахэн и Джеймс Ральф

Среди онлайн-гостей церемонии были также Риз Уизерспун, Зендая, Реджина Кинг, Шира Хаас и другие.

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая
фото: Риз Уизерспун

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая
фото: Кэрри Уошингтон

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая
фото: Джулия Гарнер

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая
фото: Зендая

Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая
фото: Реджина Кинг
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Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая фотографии
Эмми-2020: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Зендая фотографии
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