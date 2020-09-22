Дмитрий Жулин погиб в ДТП

Российский актер Дмитрий Жулин
разбился в ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает издание «Подъем
» в Telegram-канале.
Дмитрий находился за рулем автомобиля Renault Duster и нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса. Авария произошла на 61-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» около 9:00 21 сентября.
На снимках виден автомобиль актера Renault Duster, в левую сторону которого врезался междугородний автобус. Рядом с местом ДТП дежурят машины скорой помощи, полиции и пожарных. Транспортные средства осматривают спасатели. Водитель легковой машины погиб на месте, также пострадал пассажир. Никто из находившихся автобусе не пострадал.
43-летний артист получил широкую популярность, сыграв в сериалах «Александровский сад
» и «Охота на Берию
».
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