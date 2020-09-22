Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дмитрий Жулин погиб в ДТП

22 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
22 сентября 2020
Российский актер Дмитрий Жулин разбился в ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

Дмитрий Жулин погиб в ДТП

Дмитрий находился за рулем автомобиля Renault Duster и нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса. Авария произошла на 61-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» около 9:00 21 сентября.

На снимках виден автомобиль актера Renault Duster, в левую сторону которого врезался междугородний автобус. Рядом с местом ДТП дежурят машины скорой помощи, полиции и пожарных. Транспортные средства осматривают спасатели. Водитель легковой машины погиб на месте, также пострадал пассажир. Никто из находившихся автобусе не пострадал.

43-летний артист получил широкую популярность, сыграв в сериалах «Александровский сад» и «Охота на Берию».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова погиб человек
Сын Юлии Дробот трагически погиб
Поиск по меткам
автомобилиздоровье
персоны
Дмитрий Жулин
фильмы
Александровский садАлександровский сад-3

фотографии >>
Дмитрий Жулин погиб в ДТП фотографии
Дмитрий Жулин погиб в ДТП фотографии
Дмитрий Жулин погиб в ДТП фотографии
Дмитрий Жулин погиб в ДТП фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Жулин
21 сентября трагически погиб актёр Дмитрий Жулин.
Мишель Лонсдаль
21 сентября ушёл из жизни актёр Мишель Лонсдаль.
Михаил Борисов
19 сентября ушёл из жизни телеведущий, актёр Михаил Борисов.
Владимир Чуприков
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Чуприков.
Сергей Лукашенко
17 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Лукашенко.
Игорь Неупокоев
17 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Неупокоев.

День рождения >>

Вероника Амирханова
Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Елена Измайлова
Иван Краско
Виктор Низовой
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Колин Блэйкли
Януш Гайос
Жан-Франсуа Кальве
Уолтер Пиджон
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен