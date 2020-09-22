Валерия Федорович стала мамой во второй раз

Ранее сообщившая о своей беременности Валерия Федорович
родила сына. Об этом она рассказала в своем Инстаграме
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Валерия трогательно подписала фотографию, которой поделилась со своими подписчиками. Под снимком актриса раскрыла и дату рождения сына. Оказалось, что малыш появился на свет еще на прошлой неделе, однако познакомить его с поклонниками Валерия не спешила.
«Когда родился Герман, шёл снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шёл ливень, а потом все залилось солнцем и вышла радуга. 17.09.2020 - день рождения второго Сына».
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