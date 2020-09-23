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«Я не хочу обижать его»: Мария Голубкина о разводе с Николаем Фоменко

23 сентября
2020 год

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23 сентября 2020
В недавнем прямом эфире в своем Инстаграме актриса Мария Голубкина рассказала об особенностях воспитания детей, отношениях с матерью Ларисой Голубкиной и разводе с Николаем Фоменко.

«Я не хочу обижать его»: Мария Голубкина о разводе с Николаем Фоменко

Голубкина сообщила, что часто физически наказывала своих детей. Актриса мечтает стать бабушкой, но не уверена, доверят ли ее дети воспитание внуков такой женщине.

«Я мечтаю стать бабушкой. Жду, когда дочка родит мне внуков. Я с ними буду сидеть, если она мне, конечно, доверит такую ответственность. Своих детей я лупила в детстве. Они мне этого, наверное, до сих пор простить не могут. Но зато, когда они мне начали хамить в подростковом возрасте, мне не было обидно, потому что я им по жопе заранее надавала».

Голубкина заявила, что долго не могла привыкнуть к особенным отношениям с матерью.

«У меня долгие годы был какой-то протест по отношению к собственной матери. Она мало с кем общается, ни про кого, кроме как про себя, не думает, но при этом никого не обсуждает и все время пребывает на позитиве. Наверное, поэтому она хорошо выглядит. Я долго не могла смириться с тем, что ей все равно, что я делаю, что она не сидела с внуками. Но к 45 годам я привыкла к этому, и сейчас мне это уже нравится».

Мария прокомментировала и развод с Николаем Фоменко. Она призналась, что причин для расставания было очень много.

«Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его».
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«Я не хочу обижать его»: Мария Голубкина о разводе с Николаем Фоменко фотографии
«Я не хочу обижать его»: Мария Голубкина о разводе с Николаем Фоменко фотографии
«Я не хочу обижать его»: Мария Голубкина о разводе с Николаем Фоменко фотографии
«Я не хочу обижать его»: Мария Голубкина о разводе с Николаем Фоменко фотографии
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