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Эмма Стоун вышла замуж за Дейва МакКэри

23 сентября
2020 год

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23 сентября 2020
Актриса Эмма Стоун и режиссер Дейв МакКэри, объявившие о помолвке еще в декабре, должны были сыграть свадьбу в марте этого года, но церемония была отменена из-за COVID-19. Как оказалось, несмотря на карантин, Эмме все же удалось выйти замуж. Издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых Эмма Стоун не только демонстрирует обручальное кольцо, но и свой округлившийся живот.

Эмма Стоун вышла замуж за Дейва МакКэри

Папарацци заметили 31-летнюю Эмму и 35-летнего Дэйва на прогулке в Лос-Анджелесе: на пальцах обоих сияли обручальные кольца - свое помолвочное кольцо с крупным камнем актриса сменила на классическое золотое. Более того, Стоун была одета в мешковатый комбинезон, который подчеркивал ее заметно округлившийся живот. Слухи о беременности актрисы пара не подтвердила и не опровергла. Но дизайнер ювелирных изделий Това Малибу поделилась инсайдерской информацией: Стоун действительно ждет ребенка.
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