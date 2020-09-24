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Эдриан Броуди рассказал о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19

24 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
24 сентября 2020
Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Инстагарме, что испытал российскую вакцину от коронавируса.

Эдриан Броуди рассказал о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19

Броуди отметил, что вакцина абсолютно безопасна.

«Я должен рассказать вам, что вчера я вызвался принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно».

Во второй части поста Броуди решил подшутить над подписчиками и внезапно перешел на русский язык.

«Side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши».

Многие фанаты оценили шутку актера о том, что побочным эффектом вакцины оказалось умение писать на кириллице. Публикация рассмешила россиян, которые заявили, что Броуди стоило посоветоваться с кем-то, кто лучше разбирается в русском языке.
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Эдриан Броуди рассказал о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19 фотографии
Эдриан Броуди рассказал о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19 фотографии
Эдриан Броуди рассказал о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19 фотографии
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