Эдриан Броуди рассказал о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди
сообщил в своем Инстагарме
, что испытал российскую вакцину от коронавируса.
Броуди отметил, что вакцина абсолютно безопасна.
«Я должен рассказать вам, что вчера я вызвался принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно».
Во второй части поста Броуди решил подшутить над подписчиками и внезапно перешел на русский язык.
«Side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши».
Многие фанаты оценили шутку актера о том, что побочным эффектом вакцины оказалось умение писать на кириллице. Публикация рассмешила россиян, которые заявили, что Броуди стоило посоветоваться с кем-то, кто лучше разбирается в русском языке.
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