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«Мы вместе и мы счастливы»: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своем романе

24 сентября
2020 год

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24 сентября 2020
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух дали первое совместное интервью Ивану Урганту в рамках передачи «Вечерний Ургант». В нем они рассказали о совместной жизни и строительстве дома.

«Мы вместе и мы счастливы»: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своем романе

Елизавета отметила, что ее избранник очень хозяйственный.

«Он все может делать по дому. У него удивительный талант все облагораживать».

У Елизаветы отличные отношения с сыном Ильи. Мальчик помог ей найти ее пропавшую собаку.

«Я вернулась и увидела, как они прижимают к себе Марусю и сразу подумала, вот она - идиллия!»

Авербух же более лаконично и четко прокомментировал их роман с Лизой. Он заявил, что самое главное то, что они с Арзамасовой вместе.

«Мы вместе и мы счастливы. Это всё, что нужно знать. Мы бы скрывали и дальше, но ради «Вечернего Урганта» сделали исключение. Могли пойти ещё разве что к Владимиру Владимировичу Познеру, но туда вдвоём не зовут».

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«Мы вместе и мы счастливы»: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своем романе фотографии
«Мы вместе и мы счастливы»: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своем романе фотографии
«Мы вместе и мы счастливы»: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своем романе фотографии
«Мы вместе и мы счастливы»: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своем романе фотографии
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