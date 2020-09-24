«Мы вместе и мы счастливы»: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые рассказали о своем романе

Елизавета отметила, что ее избранник очень хозяйственный.
«Он все может делать по дому. У него удивительный талант все облагораживать».
У Елизаветы отличные отношения с сыном Ильи. Мальчик помог ей найти ее пропавшую собаку.
«Я вернулась и увидела, как они прижимают к себе Марусю и сразу подумала, вот она - идиллия!»
Авербух же более лаконично и четко прокомментировал их роман с Лизой. Он заявил, что самое главное то, что они с Арзамасовой вместе.
«Мы вместе и мы счастливы. Это всё, что нужно знать. Мы бы скрывали и дальше, но ради «Вечернего Урганта» сделали исключение. Могли пойти ещё разве что к Владимиру Владимировичу Познеру, но туда вдвоём не зовут».
обсуждение >>