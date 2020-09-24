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«Роберт Де Ниро точно целовался лучше всех»: Шэрон Стоун об идеальном партнере на съемочной площадке

24 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
24 сентября 2020
В эфире онлайн-шоу «Watch What Happens Live» Шэрон Стоун рассказала, какой актер целовался с ней лучше всех.

«Роберт Де Ниро точно целовался лучше всех»: Шэрон Стоун об идеальном партнере на съемочной площадке

Шэрон призналась, что лучшим в этом деле оказался Роберт Де Ниро. Однако, возможно, на качество поцелуев повлияли его обаяние и ум.

«Роберт Де Ниро точно целовался лучше всех. Он был актером, которым я восхищалась больше всего... Может быть, потому, что я высоко ценила его и его ум, для меня это были самые крутые поцелуи».

Стоун пошутила, что Де Ниро мог ударить ее «молотком по голове», и она все равно была бы в восторге, потому что была влюблена в него как актриса.

«Я была безумно влюблена в него как актриса. Это было потрясающе. Так что я не знаю, могу ли я сравнивать любого другого актера с ним».

Ведущий шоу также спросил Шэрон Стоун, смогла ли бы она заменить актрису Ким Кэтролл в роли сексуальной Саманты Джонс, если когда-нибудь будет снято продолжение «Секса в большом городе».

Актриса заявила, что для нее было бы честью работать в любое время с Синтией Никсон. При этом сама Синтия, которая тоже участвовала в шоу, отметила, что на эту роль подошла бы темнокожая женщина, которая восполнила бы существующий «пробел» в сериале.

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Секс в большом городе

фотографии >>
«Роберт Де Ниро точно целовался лучше всех»: Шэрон Стоун об идеальном партнере на съемочной площадке фотографии
«Роберт Де Ниро точно целовался лучше всех»: Шэрон Стоун об идеальном партнере на съемочной площадке фотографии
«Роберт Де Ниро точно целовался лучше всех»: Шэрон Стоун об идеальном партнере на съемочной площадке фотографии
«Роберт Де Ниро точно целовался лучше всех»: Шэрон Стоун об идеальном партнере на съемочной площадке фотографии
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