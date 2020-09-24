Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умерла дочь Владимира Конкина

24 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
24 сентября 2020
Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве в возрасте 32 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Умерла дочь Владимира Конкина

Причиной смерти стало утопление в пресной воде. Накануне гибели женщина ушла в плавательный бассейн в «Джамп-клуб». Во втором часу ночи в среду ее доставили в Боткинскую больницу, родственникам Конкиной позвонили оттуда и сообщили, что она в реанимации. Прошлой ночью София умерла.

Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дмитрий Жулин погиб в ДТП
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Владимир Конкин
фильмы
Аты-баты, шли солдаты...Как закалялась стальМесто встречи изменить нельзя

фотографии >>
Умерла дочь Владимира Конкина фотографии
Умерла дочь Владимира Конкина фотографии
Умерла дочь Владимира Конкина фотографии
Умерла дочь Владимира Конкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.
Дмитрий Жулин
21 сентября трагически погиб актёр Дмитрий Жулин.
Мишель Лонсдаль
21 сентября ушёл из жизни актёр Мишель Лонсдаль.
Михаил Борисов
19 сентября ушёл из жизни телеведущий, актёр Михаил Борисов.
Владимир Чуприков
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Чуприков.

День рождения >>

Леонид Алимов
Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Герард Васильев
Эгле Габренайте
Анна Галинова
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Орельен Вик
Пьер Коссо
Меча Ортиц
Жан Серве
Кевин Сорбо
Жан Сорель
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Львица
боевик, приключения, триллер
Великобритания, ЮАР, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен