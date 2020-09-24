Умерла дочь Владимира Конкина

Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина
София погибла в Москве в возрасте 32 лет. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Причиной смерти стало утопление в пресной воде. Накануне гибели женщина ушла в плавательный бассейн в «Джамп-клуб». Во втором часу ночи в среду ее доставили в Боткинскую больницу, родственникам Конкиной позвонили оттуда и сообщили, что она в реанимации. Прошлой ночью София умерла.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах «Как закалялась сталь
», «Аты-баты, шли солдаты…
» и «Место встречи изменить нельзя
».
обсуждение >>