Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»

Мировая премьера фильма прошла на фестивале Sundance, а в российский прокат лента вышла 24 сентября. Картина рассказывает историю одной семьи, чей переезд через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые на первый взгляд проблемы.По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво.
«Рори и Эллисон в исполнении Джуда Лоу и Кэрри Кун — необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и чувства долга, переданного им предыдущими поколениями».
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