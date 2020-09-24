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Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»

24 сентября
2020 год

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24 сентября 2020
23 сентября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма Шона Дуркина «Гнездо» с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях.

Среди гостей премьеры были Ирина Хакамада, Сати Спивакова, Катя Лель, Виктория Дайнеко, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Даниил Белых, Дарья Повереннова, Александр Носик, Никита Тарасов, Маша Цигаль, Оксана Казакова, Ирина Безрукова, Петр Романов, Владимир Кошевой, Эвелина Бледанс, Александр Буйнов, Илья Бачурин.

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Илья Бачурин

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Ирина Безрукова

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Виктория Дайнеко

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Никита Тарасов

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Петр Романов

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Маша Цигаль

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Катя Лель

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Ирина Хакамада

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Сати Спивакова и Владимир Кошевой

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Дарья Повереннова

Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо»
фото: Анна Банщикова

Мировая премьера фильма прошла на фестивале Sundance, а в российский прокат лента вышла 24 сентября. Картина рассказывает историю одной семьи, чей переезд через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые на первый взгляд проблемы.По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво.

«Рори и Эллисон в исполнении Джуда Лоу и Кэрри Кун — необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и чувства долга, переданного им предыдущими поколениями».
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Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо» фотографии
Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо» фотографии
Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо» фотографии
Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада и Александр Буйнов разворошили «Гнездо» фотографии
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