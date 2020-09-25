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«Я ночевал на вокзале»: Владимир Вдовиченков о переезде в Москву

25 сентября
2020 год

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25 сентября 2020
Героями свежего выпуска шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» стали Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. В то время как Елена по большей части загадочно отмалчивалась, Владимир Вдовиченков поведал Светлане чуть ли не всю свою подноготную, умело обходя стороной подробности личной жизни. Рассказывая о переезде из провинциального городка Гусева в Москву и о поступлении во ВГИК, Владимир точно и ёмко обозначил приметы 90-х: времени нестабильности и больших возможностей. Актёру приходилось спекулировать «Сникерсами», спать на вокзале и довериться случайным знакомствам.

«Я ночевал на вокзале»: Владимир Вдовиченков о переезде в Москву

«Я не хотел служить в армии, потому что в то время, когда я заканчивал школу, был ещё Афганистан. И мне сразу военком сказал, что мне туда дорожка - я крепкий парень, спортивненький. Мне в десантники. Или в Морфлот - а это ещё хуже, там надо три года служить. И я совсем не хотел. Но я нашёл альтернативный вариант - мореходная школа в Кронштадте. Ты семь месяцев там учишься и потом три года ты работаешь - флотообеспечение военно-морского флота. То есть ты гражданский человек, получаешь зарплату, причём большую. И я там прилично зарабатывал. Через три года я получил военный билет. Но тогда же и наступил 91 год, развалился Советский Союз. И страна закончилась. Закончилось всё: работа, перспективы. Начался какой-то дикий рынок. Я всегда находил какой-то способ зарабатывать деньги. Я садился в поезд, приезжал в Москву, ехал в Лужники, покупал две коробки «Сникерсов», загружал их, привозил в Гусев, отдавал их в палатку под реализацию и имел с этого в неделю 100 долларов. Для тех времен это были приличные, в общем, деньги. Для провинциала. И таким образом я плыл по течению, и мне было нормально. Но не возможно же жить всё время какими-то случайностями? Я не знал, чем заниматься. Хотя у меня к тому времени уже и ребёнок появился, и какая-то там личная жизнь была. Но всё это было какое-то условное. И вдруг! Тот самый Ван Дамм. Появились кассеты, видеоплееры, «Кровавый спорт». Я был совершенно не в теме, я просто любил кино. Причем кино американское и, как сейчас я понимаю, категории «Б». Ну такие нам в основном привозили. Хотя я помню, как посмотрел в кинотеаре «Пролетая над гнездом кукушки», и на меня это произвело колоссальное впечатление. Меня прям убил этот фильм.

«Я ночевал на вокзале»: Владимир Вдовиченков о переезде в Москву

И я думаю - а почему нет, почему не попробовать себя в кино? Я всегда жил и до сих пор живу внутренним авантюризмом. И понимаю, что надо ехать. Я продаю автомобиль, через два дня у меня билет в Москву, какие-то копейки в кармане - я все деньги оставил матери. Приехал в Москву, у меня здесь был знакомый, у которого я останавливался, один алкоголик, бывший когда-то заведующим рыбным отделом в гастрономе. А жена у него была тоже такая прям пьяница, она была заведующей магазина. Они когда-то были богатые и спились оба. Они были прям пьяницы - пьяницы. И я у них на Белорусской останавливался, когда приезжал. И вот я приезжаю, поднимаюсь на этаж, и вижу, что уже вдруг из двух квартир сделали одну. Я говорю: «А где Сергей?». Мне говорят: «Какой Сергей?» Я говорю: «Здесь жил человек». Они говорят: «Ничего не знаем, до свидания». С тех пор ничего о нем не слышал. Исчез, просто исчез. И она, по всей видимости, вместе с ним.
И я остался на вокзале. Ночевал там. Был в тупике поезд: ты платишь деньги, и можешь ночевать - тебе купе дают. Я стал названивать с телефона-автомата на вокзале, вызвонил знакомую, с которой за две недели до отъезда познакомился на дискотеке. Позвонил ей, она говорит: «О, класс, приезжай». Я приезжаю, она говорит: «Тебе повезло, я только вот приехала два часа назад и уезжаю на две недели, на тебе ключи, оставайся у меня». Я пошёл в общежитие ВГИКа. Всех обаял: коротко стриженный, у меня золотая фикса, золотая цепь, я в спортивных штанах, в нубуковом бомбере. Сразу обаял всех наших теток. Они ж привыкли общаться с рафинированными юношами, и тут я такой приехал и говорю: «Всем привет! Всё будет! Хочу учиться». И мне говорят: «Можно в общежитие, но надо 300 долларов». А у меня нет трехсот долларов. Я позвонил товарищу одному, говорю: «Выручай, дай взаймы». И он говорит: «Слушай, держи 300 баксов безвозмездно, это мой вклад в искусство». Дал мне денег, я устроился в общагу, познакомился с ребятами, и всё пошло-поехало».
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«Я ночевал на вокзале»: Владимир Вдовиченков о переезде в Москву фотографии
«Я ночевал на вокзале»: Владимир Вдовиченков о переезде в Москву фотографии
«Я ночевал на вокзале»: Владимир Вдовиченков о переезде в Москву фотографии
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