Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе

За пять лет брака 39-летняя Елена Лядова и 49-летний Владимир Вдовиченков ни разу не были замечены в компульсивном распространении информации о своих взаимоотношениях. Эффектно появляясь вдвоем на красных дорожках по случаю премьер и вечеринок, актёры оставались одной из самых закрытых и загадочных пар российского шоу-бизнеса. И только Светлане Бондарчук удалось разговорить супругов, пригласив их в свою квартиру на Патриарших прудах. В свежем выпуске её шоу «Света вокруг света» Лядова и Вдовиченков рассказали о том, как строились их карьеры, о работе с Андреем Звягинцевым, о финансовой независимости и зарождении любви.
фото: Андрей Звягинцев, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на Каннском кинофестивале
О начале романа
Владимир Вдовиченков: «Мы познакомились на съемках «Левиафана»Андрея Звягинцева. Увидели друг друга, поздоровались, но не могу сказать, что была моментальная симпатия, что сразу подумал, что всё брошу, и она будет моей женой. Присмотрелся к человеку, понял, что Елена необычная девушка. Она меня покорила своей необычностью. И вдруг оказалось, что я обрёл родного человека. С первого дня близкого общения не хотелось расставаться. С Еленой я стал мягче, раньше был очень агрессивный, мог из-за пустяка подраться. Мы идеально друг друга дополняем, на мой взгляд».
«Когда у нас возникли отношения, года 3-4 я вызывал недоверие у отчима Елены, который ей как отец. Он очень ревностно относился, говорил, что я не их человек. Но спустя какое-то время сказал мне: «Володька, я вижу, что моя дочка улыбается. Давным-давно не видел её такой счастливой». И принял меня».
О негативном влиянии совместной работы на личную жизнь
Владимир Вдовиченков: «На «Левиафане» мы только познакомились, поэтому было несложно работать вместе. Сейчас сложно. Каждый актер на площадке - эгоист. На площадке актера занимают только его проблемы, он хочет быть сам по себе. В результате, когда работаешь с женой, вынужден под жену подстраиваться. Тем более, когда ваши герои ссорятся, у них сложные взаимоотношения, это накладывает отпечаток и на реальную жизнь».
О неожиданном таланте Елены Лядовой
Владимир Вдовиченков: «Ну Елена же, ко всему прочему, еще и мой агент. Она занимается моими финансовыми вопросами и всем, что касается кино. Это лучший агент на планете, она реально знает, что нужно артисту. Я на эксклюзиве у неё сижу, кроме меня она никого не ведёт. А у неё есть свой агент, она не занимается собой. Артист вообще не должен заниматься собой и сам себя продавать. Кто-то должен быть плохим полицейским, чтобы позволить тебе оставаться хорошим.
Елена молодец, она за какие-то два месяца выучила все тонкости юриспруденции, она знает все законы: что можно, что нельзя. Её вообще не подловишь ни на чём. Если есть какой-то тупиковый вопрос, её агент у неё же спрашивает, как поступить».
О финансовой независимости и стороннем бизнесе
Владимир Вдовиченков: «Увлекаюсь биржей. У меня есть акции, облигации, криптовалюта, всякое. Просто, на мой взгляд, актёрская профессия, к сожалению, как у спортсменов, имеет свой пик и спад. Основные сценарии пишутся под 20-30-летних. И чем взрослее становишься, тем работы не то, чтобы меньше, но выбирать сложнее, очень много шлака всякого, в котором не хочется участвовать. И у всех артистов, я уверен, существует такой момент, чтобы где-то как-то замутить какой-нибудь бизнесок, чтобы стать финансово независимыми.
Мне, например, кто-то предлагает: «Давай мы откроем ресторан, а ты будешь его лицом. Для этого нужно вот это и вот это». И чувствуешь себя немножко свадебным генералом. Но понимать свою собственную незначительность и быть таким вот посажённым - тяжело. Я на это не готов. Я не готов с кем-то делать по тысяче фотографий в день. Я понимаю, что при этом что-то теряешь в душе. Не могу сказать, что я в это верю, но мне кажется, что вуду где-то правы: как только появляется твоё изображение где-то, ты чуть-чуть с себя как с деревяшечки срезаешь маленький-маленький слой».
О работе с Андреем Звягинцевым
Елена Лядова: «Володя к Андрею в кадр быстрее вошёл в отличие от меня. Я сначала озвучила Марию Бонневи в «Изгнании». Кастинг прошла огромный, спустя несколько месяцев меня только утвердили. Условием Андрея было нежелание видеть актрис озвучки. Он слушал и подбирал по голосу. Мой голос подошёл. Спустя какое-то время мне звонит Андрей и говорит: «Я хотел бы с тобой поработать». Я обрадовалась - наконец-то войду в кадр! Он говорит: «Нет, теперь ты озвучишь ещё меньший объём текста для короткого метра». Для альманаха «Нью-Йорк, я люблю тебя», в котором одну из короткометражек снял Андрей - я там закадровым текстом работала. И после этого только он меня позвал на пробы в «Елену». И то он не хотел меня брать, думал, что всё уже из меня выжал. И его убедила Эля Терняева - его бессменный кастинг-директор. Она попросила его попробовать меня в числе актрис. К нему непросто попасть. Если ты с ним знаком и уже работал - это тебе вовсе не обеспечивает билет в следующую его картину. Он будет долго сомневаться и, наоборот, всячески отказываться от тех, с кем он уже работал, искать кого-то нового».
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