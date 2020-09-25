Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе

25 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
25 сентября 2020
За пять лет брака 39-летняя Елена Лядова и 49-летний Владимир Вдовиченков ни разу не были замечены в компульсивном распространении информации о своих взаимоотношениях. Эффектно появляясь вдвоем на красных дорожках по случаю премьер и вечеринок, актёры оставались одной из самых закрытых и загадочных пар российского шоу-бизнеса. И только Светлане Бондарчук удалось разговорить супругов, пригласив их в свою квартиру на Патриарших прудах. В свежем выпуске её шоу «Света вокруг света» Лядова и Вдовиченков рассказали о том, как строились их карьеры, о работе с Андреем Звягинцевым, о финансовой независимости и зарождении любви.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе
фото: Андрей Звягинцев, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на Каннском кинофестивале

О начале романа

Владимир Вдовиченков: «Мы познакомились на съемках «Левиафана» Андрея Звягинцева. Увидели друг друга, поздоровались, но не могу сказать, что была моментальная симпатия, что сразу подумал, что всё брошу, и она будет моей женой. Присмотрелся к человеку, понял, что Елена необычная девушка. Она меня покорила своей необычностью. И вдруг оказалось, что я обрёл родного человека. С первого дня близкого общения не хотелось расставаться. С Еленой я стал мягче, раньше был очень агрессивный, мог из-за пустяка подраться. Мы идеально друг друга дополняем, на мой взгляд».

«Когда у нас возникли отношения, года 3-4 я вызывал недоверие у отчима Елены, который ей как отец. Он очень ревностно относился, говорил, что я не их человек. Но спустя какое-то время сказал мне: «Володька, я вижу, что моя дочка улыбается. Давным-давно не видел её такой счастливой». И принял меня».

О негативном влиянии совместной работы на личную жизнь

Владимир Вдовиченков: «На «Левиафане» мы только познакомились, поэтому было несложно работать вместе. Сейчас сложно. Каждый актер на площадке - эгоист. На площадке актера занимают только его проблемы, он хочет быть сам по себе. В результате, когда работаешь с женой, вынужден под жену подстраиваться. Тем более, когда ваши герои ссорятся, у них сложные взаимоотношения, это накладывает отпечаток и на реальную жизнь».

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе

О неожиданном таланте Елены Лядовой

Владимир Вдовиченков: «Ну Елена же, ко всему прочему, еще и мой агент. Она занимается моими финансовыми вопросами и всем, что касается кино. Это лучший агент на планете, она реально знает, что нужно артисту. Я на эксклюзиве у неё сижу, кроме меня она никого не ведёт. А у неё есть свой агент, она не занимается собой. Артист вообще не должен заниматься собой и сам себя продавать. Кто-то должен быть плохим полицейским, чтобы позволить тебе оставаться хорошим.
Елена молодец, она за какие-то два месяца выучила все тонкости юриспруденции, она знает все законы: что можно, что нельзя. Её вообще не подловишь ни на чём. Если есть какой-то тупиковый вопрос, её агент у неё же спрашивает, как поступить».

О финансовой независимости и стороннем бизнесе

Владимир Вдовиченков: «Увлекаюсь биржей. У меня есть акции, облигации, криптовалюта, всякое. Просто, на мой взгляд, актёрская профессия, к сожалению, как у спортсменов, имеет свой пик и спад. Основные сценарии пишутся под 20-30-летних. И чем взрослее становишься, тем работы не то, чтобы меньше, но выбирать сложнее, очень много шлака всякого, в котором не хочется участвовать. И у всех артистов, я уверен, существует такой момент, чтобы где-то как-то замутить какой-нибудь бизнесок, чтобы стать финансово независимыми.
Мне, например, кто-то предлагает: «Давай мы откроем ресторан, а ты будешь его лицом. Для этого нужно вот это и вот это». И чувствуешь себя немножко свадебным генералом. Но понимать свою собственную незначительность и быть таким вот посажённым - тяжело. Я на это не готов. Я не готов с кем-то делать по тысяче фотографий в день. Я понимаю, что при этом что-то теряешь в душе. Не могу сказать, что я в это верю, но мне кажется, что вуду где-то правы: как только появляется твоё изображение где-то, ты чуть-чуть с себя как с деревяшечки срезаешь маленький-маленький слой».

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе

О работе с Андреем Звягинцевым

Елена Лядова: «Володя к Андрею в кадр быстрее вошёл в отличие от меня. Я сначала озвучила Марию Бонневи в «Изгнании». Кастинг прошла огромный, спустя несколько месяцев меня только утвердили. Условием Андрея было нежелание видеть актрис озвучки. Он слушал и подбирал по голосу. Мой голос подошёл. Спустя какое-то время мне звонит Андрей и говорит: «Я хотел бы с тобой поработать». Я обрадовалась - наконец-то войду в кадр! Он говорит: «Нет, теперь ты озвучишь ещё меньший объём текста для короткого метра». Для альманаха «Нью-Йорк, я люблю тебя», в котором одну из короткометражек снял Андрей - я там закадровым текстом работала. И после этого только он меня позвал на пробы в «Елену». И то он не хотел меня брать, думал, что всё уже из меня выжал. И его убедила Эля Терняева - его бессменный кастинг-директор. Она попросила его попробовать меня в числе актрис. К нему непросто попасть. Если ты с ним знаком и уже работал - это тебе вовсе не обеспечивает билет в следующую его картину. Он будет долго сомневаться и, наоборот, всячески отказываться от тех, с кем он уже работал, искать кого-то нового».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я ночевал на вокзале»: Владимир Вдовиченков о переезде в Москву
персоны
Светлана БондарчукМария БонневиВладимир ВдовиченковАндрей ЗвягинцевЕлена ЛядоваЭлина Терняева
фильмы
ЕленаИзгнаниеЛевиафанНью-Йорк, я люблю тебя

фотографии >>
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе фотографии
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе фотографии
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе фотографии
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков впервые рассказали о своём романе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.
Дмитрий Жулин
21 сентября трагически погиб актёр Дмитрий Жулин.
Мишель Лонсдаль
21 сентября ушёл из жизни актёр Мишель Лонсдаль.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Александра Волкова
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Людмила Ефименко
Анатолий Котенёв
Наталья Малявина
Иван Оранский
Лидия Федосеева-Шукшина
Богуш Билевский
Ландо Будзанка
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Сильвана Пампанини
Майя Санса
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен