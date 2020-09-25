За здоровье планеты: Кейт Бекинсейл, Джонни Депп и Сиенна Миллер

На днях в Монте-Карло состоялся ежегодный благотворительный гала-вечер Planetary Health, курирует которой сам князь Монако Альбер II. Цель сего крупного светского мероприятия, как несложно догадаться из его названия, состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к здоровью и благосостоянию нашей матушки-Земли. А ничто так не привлекает внимание общественности к какой-либо проблеме, как обилие звездных амбассадоров. Поэтому среди гостей вечера были такие мастодонты шоу-бизнеса как Джонни Депп, Хелен Миррен, Кейт Бекинсейл и Сиенна Миллер.
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