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Лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончоне

25 сентября
2020 год

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25 сентября 2020
51-летний лидер группы Radiohead Том Йорк женился на 36-летней итальянской актрисе Даяне Рончоне, встречаться с которой музыкант начал в 2017 году. До встречи с Рончоне Йорк 13 лет прожил в браке с ныне покойной художницей Рейчел Оэун, которая родила ему сына Ноа и дочь Агнес.

Лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончоне

Свадьба Даяны и Тома состоялась 19 сентября на Сицилии в отеле Valguarnera в городе Багерия. Пригласив более 100 гостей на торжество, молодожёны позаботились о безопасности и отказались от танцпола, чтобы не испытывать судьбу на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Всем гостям выдали защитные маски, а обслуживающий персонал обязали сдать текст на COVID-19.

Лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончоне

В качестве свадебного летописца Том и Даяна пригласили известного фотографа Грэга Уильямса, чьи репортажи с Венецианского фестиваля регулярно публикует Кино-Театр.Ру. Грэг уже поделился со своими подписчиками в Инстаграме романтическими фотографиями пары в роскошных декорациях отеля.
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Даяна Рончоне

фотографии >>
Лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончоне фотографии
Лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончоне фотографии
Лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончоне фотографии
Лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончоне фотографии
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