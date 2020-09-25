Лидер группы Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончоне

51-летний лидер группы Radiohead Том Йорк женился на 36-летней итальянской актрисе Даяне Рончоне
, встречаться с которой музыкант начал в 2017 году. До встречи с Рончоне Йорк 13 лет прожил в браке с ныне покойной художницей Рейчел Оэун, которая родила ему сына Ноа и дочь Агнес.
Свадьба Даяны и Тома состоялась 19 сентября на Сицилии в отеле Valguarnera в городе Багерия. Пригласив более 100 гостей на торжество, молодожёны позаботились о безопасности и отказались от танцпола, чтобы не испытывать судьбу на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Всем гостям выдали защитные маски, а обслуживающий персонал обязали сдать текст на COVID-19.
В качестве свадебного летописца Том и Даяна пригласили известного фотографа Грэга Уильямса, чьи репортажи с Венецианского фестиваля
регулярно публикует Кино-Театр.Ру
. Грэг уже поделился со своими подписчиками в Инстаграме романтическими фотографиями пары в роскошных декорациях отеля.
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