Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова

На днях в одном из московских кинотеатров состоялась премьера байопика легендарного советского футболиста «Стрельцов»
с Александром Петровым
и Стасей Милославской
в главных ролях. Режиссёром картины выступил Илья Учитель
- сын Алексея Учителя
, спродюсировавшего картину.
Среди первых зрителей фильма, связавшего судьбы Петрова и Милославской, были замечены Аглая Тарасова
, Ольга Бузова
, Леонид Ярмольник
, Владимир Познер
и другие.
фото: Александр Петров и Стася Милославская
фото: Анна Слю
фото: Александра Ревенко
фото: Аглая Тарасова
фото: Владимир Познер
фото: Леонид Ярмольник фото: Ольга Бузова
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