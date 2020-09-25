Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова

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Младший Учитель собирает ретро-попурри из всех кассовых отечественных блокбастеров

«Стрельцов»: Сборная спортивного кино – теперь с Александром Петровым

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«Трое» Анны Меликян и «Паркет» Александра Миндадзе вошли в конкурс эстонского фестиваля «Темные ночи»

Киносмотр пройдет в Таллине с 13 по 29 ноября.