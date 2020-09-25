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Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова

25 сентября
2020 год

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25 сентября 2020
На днях в одном из московских кинотеатров состоялась премьера байопика легендарного советского футболиста «Стрельцов» с Александром Петровым и Стасей Милославской в главных ролях. Режиссёром картины выступил Илья Учитель - сын Алексея Учителя, спродюсировавшего картину.
Среди первых зрителей фильма, связавшего судьбы Петрова и Милославской, были замечены Аглая Тарасова, Ольга Бузова, Леонид Ярмольник, Владимир Познер и другие.

Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова
фото: Александр Петров и Стася Милославская

Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова
фото: Анна Слю

Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова
фото: Александра Ревенко

Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова
фото: Аглая Тарасова

Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова
фото: Владимир Познер

Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова
фото: Леонид Ярмольник

Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова
фото: Ольга Бузова
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Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова фотографии
Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова фотографии
Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова фотографии
Связанные футболом: Александр Петров, Стася Милославская и Ольга Бузова фотографии
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