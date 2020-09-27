Александр Петров и Стася Милославская рассказали о начале своего романа

По случаю премьеры фильма Ильи Учителя«Стрельцов» исполнители главных ролей Александр Петров и Стася Милославская отправились в гастрольный промо-тур по различным шоу и интервью. И стало понятно, почему артисты до настоящего момента не распространялись о своих отношениях - берегли детали и подробности для рекламы «Стрельцова». Ведь после съёмок именно этого фильма между ними вспыхнуло большое и светлое чувство. В эфире шоу «Вечерний Ургант» Александр и Стася рассказали о том, как зарождался их роман. Как выяснилось, артисты начали общаться в свободное от работы время не в процессе съёмок, а лишь год спустя, встретившись в Турции.
«Это случилось спустя год после окончания съёмок. Я поехала с друзьями отмечать день рождения в Турцию, в Кемер. А конкретно в день моего рождения мы взяли билеты в Стамбул. И Саша написал мне смс, поздравил меня с днем рождения и спросил: «А ты вообще где?» Я сказала: «Я сейчас в Турции, вылетаю в Стамбул». Он говорит: «О, и я здесь». И мы там встретились и так отметили мой день рождения. Но потом прошло еще какое-то количество времени, прежде чем у нас что-то началось», - призналась Стася.
А пока Александр Петров традиционно хохотал, Стася рассказала зрителям шоу ещё одну историю из прошлого - о том, как она зарабатывала на кроссовки в кинотеатре торгового центра в Мытищах.
«После десятого класса я решила заработать немножко денег на классные кроссовки. В городе Мытищи есть один торговый центр, а я просто жила рядом, в Медведково. В торговом центре был кинотеатр, я устроилась туда контролером-билетером и честно проработала там 2 или 3 недели. И по пять раз в день смотрела кино и мультики. Тогда крутили рекламу фильма «Духless». Я в первый раз увидела Данилу Козловского. И был один случай. Я в свой зал запустила уже гостей, и мои коллеги позвали меня и сказали: «Стась, беги, там опять трейлер «Духless» начался с Козловским». Я побежала в соседний зал смотреть трейлер. А в мой зал тем временем почему-то вдруг начали ломиться армяне. Семья. Вернее, не ломились, а стояли рядом со входом в зал и возмущались, почему их не пускают. Хотя зал открыт. Это моя вина была, что я убежала. Но и их вина - потому что они опоздали на сеанс. И в итоге они накатали на меня жалобу. За то, что я плохо выполняю свою работу. Но я и так не хотела там надолго задерживаться».
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