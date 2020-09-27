Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева

То ли наверстывая упущенное, то ли агонизируя в преддверии новой волны собянинских ограничений, представители отечественного бомонда чуть ли не ежевечерне пользуются любым поводом для торжественного выхода из дома на воображаемую красную дорожку.
17 сентября на открытии обновленного бутика Dior в Столешниковом переулке собрались Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Аня Чиповская, Маруся Фомина и другие.
23 сентября на торжественном обеде в честь пятилетия косметического бренда Nanoasia и дня рождения её основателя и главного разработчика Киры Сорокиной собрались Ксения Собчак, Эвелина Блёданс, Ирина Безрукова и другие.
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