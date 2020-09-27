Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева

27 сентября
2020 год

Лайфстайл >>
27 сентября 2020
То ли наверстывая упущенное, то ли агонизируя в преддверии новой волны собянинских ограничений, представители отечественного бомонда чуть ли не ежевечерне пользуются любым поводом для торжественного выхода из дома на воображаемую красную дорожку.
17 сентября на открытии обновленного бутика Dior в Столешниковом переулке собрались Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Аня Чиповская, Маруся Фомина и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Аня Чиповская

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Маруся Фомина

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Елена Летучая

20 сентября на открытии нового бутика Chanel в ГУМе были замечены Равшана Куркова, Ирина Старшенбаум и Александра Ревенко.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Ирина Старшенбаум и Равшана Куркова

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Александра Ревенко

21 сентября в московском Театриуме на Серпуховке состоялась премьера мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история», главные роли в котором исполнили Иван Ожогин, Алика Смехова, Оскар Кучера и Анастасия Макеева. Среди первых зрителей спектакля были Ирина Безрукова, Ольга Кабо, Анастасия Стоцкая и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Анастасия Макеева

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Анастасия Стоцкая

22 сентября в театре «Практика» состоялась закрытая премьера спектакля Марины Брусникиной «Поле», одну из ведущих ролей в котором исполняет Паулина Андреева. Гостями вечера стали Александр Балуев, Фёдор Бондарчук и Светлана Устинова.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Паулина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Фёдор Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Александр Балуев

23 сентября на торжественном обеде в честь пятилетия косметического бренда Nanoasia и дня рождения её основателя и главного разработчика Киры Сорокиной собрались Ксения Собчак, Эвелина Блёданс, Ирина Безрукова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Эвелина Блёданс

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева
фото: Лера Кудрявцева и Ксения Собчак
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастильтеатральная премьера
персоны
Паулина АндрееваАлександр БалуевИрина БезруковаЭвелина БлёдансФёдор БондарчукМарина БрусникинаДиана ВишневаОльга КабоРавшана КурковаОскар КучераЕлена ЛетучаяРената ЛитвиноваАнастасия МакееваАлла МихееваИван ОжогинИнгрид ОлеринскаяАлександра РевенкоЕвгений СангаджиевАнна СеменовичАлика СмеховаЮлия СнигирьКсения СобчакИрина СтаршенбаумАнастасия СтоцкаяИлья СтюартСветлана УстиноваМария ФоминаАнна Чиповская

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Рената Литвинова и Паулина Андреева фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

SberCloud

Скорбим

Владимир Носачев
26 сентября ушел из жизни актер Владимир Носачев.
Евгений Сулла
25 сентября ушёл из жизни режиссёр Евгений Сулла.
Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.

День рождения >>

Илья Алексеев
Анна Ардова
Анфиса Вистингаузен
Александр Галибин
Андрей Казаков
Сергей Лукьянов
Надежда Михалкова
Александр Новин
Наталья Шамина
Жан-Марк Барр
Рошди Зем
Агата Кулеша
Анхелика Мария
Гвинет Пэлтроу
Богомил Симеонов
Мария Шрадер
все родившиеся 27 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Русский рейд
Россия, 2020
Хандра
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен